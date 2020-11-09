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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Брагантино - Сантос
Брагантино - Сантос: обзор матча 09 ноября 2020
Брагантино
09.11.2020, понедельник, 00:15
Бразилия. Серия А, 20 тур
1 : 1
Завершен
Сантос
90+6'
Л. Ортис
64'
Л. Ортис (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брагантино - Сантос
ГОЛ! 1:1!
Л. Ортис
90'
+6
Замена
W.
️️️️
Адерлан
85'
Замена
L. Phelipe
️️️️
Артур
84'
84'
Замена
T.
️️️️
Й. Сотельдо
83'
Желтая карточка
Й. Сотельдо
80'
Желтая карточка
Сандри
Замена
Л. Кандидо
️️️️
Веверсон
72'
65'
Замена
Сандри
️️️️
J.
64'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Л. Ортис
Замена
Морато
️️️️
Т. Куэльо
60'
Замена
Т. Андерсон
️️️️
Итало
60'
57'
Желтая карточка
J.
46'
Замена
Л. Брага
️️️️
А. Гомес
46'
Замена
P.
️️️️
Мадсон
46'
Замена
L. Lourenço
️️️️
Ж. Мота
42'
Желтая карточка
Ж. Мота
Желтая карточка
Л. Эвангелиста
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брагантино
1
Клейтон
ВР
26
Веверсон
ЛЗ
13
Адерлан
ЦЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
37
Артур
ПВ
4
Ligger
ЦФ
31
Raul
ЦФ
15
Итало
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Сеабра
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
10
Жена Мота
ЦП
9
Jobson
ЦФ
21
Diego Pituca
ЦФ
19
Кайо Жорже
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Брагантино
36
Луан Кандидо
ЛЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
28
Рикардо Риллер
ОП
19
Тонни Андерсон
АП
53
Морато
ПВ
1
Júlio Césár
ЦФ
70
Luis Phelipe
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
4
César Haydar
ЦФ
6
Edimar
ЦФ
8
Uillian Correia
ЦФ
19
Chrigor
ЦФ
Сантос
12
Джон
ВР
3
Вагнер Леонардо
ЦЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
22
Лукас Брага
ЛВ
5
Алисон
ОП
6
Сандри
ЦП
8
Ивоней
ЦП
38
Маркос Леонардо
ЦФ
31
ParÃ¡
ЦФ
6
Laércio Soldá
ЦФ
37
Lucas Lourenço
ЦФ
29
Tailson
ЦФ
3-1-2-4
1
Клейтон
26
Веверсон
3
Ортис
13
Адерлан
30
Эвангелиста
28
Куэльо
37
Артур
4
9
Уртадо
15
Итало
31
4-2-1-3
34
Пауло
22
Мадсон
4
Вериссимо
14
Перес
6
Джонатан
30
Сотельдо
10
Мота
11
Гомес
19
Жорже
21
9
37
Артур
70
70
37
Артур
13
Адерлан
17
17
13
Адерлан
26
Веверсон
36
Кандидо
36
Кандидо
26
Веверсон
28
Куэльо
53
Морато
53
Морато
28
Куэльо
15
Итало
19
Андерсон
19
Андерсон
15
Итало
22
Мадсон
31
31
22
Мадсон
9
6
Сандри
6
Сандри
9
10
Мота
37
37
10
Мота
11
Гомес
22
Брага
22
Брага
11
Гомес
30
Сотельдо
29
29
30
Сотельдо
Остались в запасе
Брагантино
Сантос
1
Júlio Césár
ЦФ
4
César Haydar
ЦФ
6
Edimar
ЦФ
28
Рикардо Риллер
ОП
8
Uillian Correia
ЦФ
19
Chrigor
ЦФ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
Главный тренер
Фернандо Сеабра
12
Джон
ВР
38
Маркос Леонардо
ЦФ
6
Laércio Soldá
ЦФ
3
Вагнер Леонардо
ЦЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
5
Алисон
ОП
8
Ивоней
ЦП
Главный тренер
Доривал Жуниор
Остались в запасе
1
Júlio Césár
ЦФ
4
César Haydar
ЦФ
6
Edimar
ЦФ
28
Рикардо Риллер
ОП
8
Uillian Correia
ЦФ
19
Chrigor
ЦФ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
Остались в запасе
12
Джон
ВР
38
Маркос Леонардо
ЦФ
6
Laércio Soldá
ЦФ
3
Вагнер Леонардо
ЦЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
5
Алисон
ОП
8
Ивоней
ЦП
Главный тренер
Фернандо Сеабра
Главный тренер
Доривал Жуниор
Статистика матча Брагантино - Сантос
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
- : -
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 31 тур
Флуминенсе
1 : 2
18.10.2026
Сантос
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Наби Аби Шеди
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