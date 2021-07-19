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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Брагантино - Сантос
Брагантино - Сантос: обзор матча 19 июля 2021
Брагантино
19.07.2021, понедельник, 02:30
Бразилия. Серия А, 12 тур
2 : 2
Завершен
Сантос
10'
Алеррандро
83'
Итало
70'
М. Гильерме
90+5'
М. Леонардо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брагантино - Сантос
90'
+6
Желтая карточка
М. Леонардо
90'
+5
ГОЛ! 2:2!
М. Леонардо
Замена
Ф. Бруно
️️️️
R.
89'
88'
Замена
М. Леонардо
️️️️
Л. Фелипе
87'
Желтая карточка
В. Заносело
ГОЛ! 2:1!
Итало
Пас отдал
Артур
83'
77'
Замена
В. Заносело
️️️️
К. Санчес
74'
Желтая карточка
К. Санчес
Замена
Артур
️️️️
Хелиньо
73'
Замена
Рамирес
️️️️
Б. Пракседес
73'
70'
ГОЛ! 1:1!
М. Гильерме
66'
Желтая карточка
Л. Фелипе
Замена
Итало
️️️️
Алеррандро
64'
Замена
E.
️️️️
Веверсон
64'
Желтая карточка
Л. Ортис
62'
60'
Желтая карточка
Ф. Джонатан
Желтая карточка
Веверсон
47'
46'
Замена
Мадсон
️️️️
P.
46'
Замена
Л. Брага
️️️️
Г. Пирани
Желтая карточка
Т. Куэльо
45'
31'
Желтая карточка
Мариньо
30'
Замена
Ф. Джонатан
️️️️
Мораес
ГОЛ! 1:0!
Алеррандро
Пас отдал
Адерлан
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брагантино
1
Клейтон
ВР
26
Веверсон
ЛЗ
13
Адерлан
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
11
Хелиньо
ПВ
31
Raul
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
20
Мораес
ЛЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
15
Кайки
ЦЗ
95
Маркос Гильерме
ЛВ
12
Габриэл Пирани
ЦП
29
Гильерме Камачо
ЦП
7
Карлос Санчес
ЦП
7
Мариньо
ПВ
31
ParÃ¡
ЦФ
19
Кайо Жорже
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Брагантино
31
Гилерме
ЛЗ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
7
Педро Габриэл
ЛВ
7
Рамирес
ЦП
37
Артур
ПВ
1
Júlio Césár
ЦФ
6
Edimar
ЦФ
4
César Haydar
ЦФ
0
Leandrinho
ЦФ
15
Итало
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
Сантос
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
3
Данило Боса
ЦЗ
3
Вагнер Леонардо
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
22
Лукас Брага
ЛВ
5
Алисон
ОП
25
Винисиус Заносело
ЦП
8
Ивоней
ЦП
20
Анжело Габриэль
ПВ
1
Diogenes
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
21
Raniel
ЦФ
4-1-3-2
1
Клейтон
26
Веверсон
4
Натан
3
Ортис
13
Адерлан
30
Эвангелиста
28
Куэльо
25
Пракседес
11
Хелиньо
9
Алеррандро
31
3-3-2-2
34
Пауло
15
Фелипе
15
Кайки
20
Мораес
12
Пирани
29
Камачо
7
Санчес
7
Мариньо
95
Гильерме
19
Жорже
31
26
Веверсон
6
6
26
Веверсон
11
Хелиньо
37
Артур
37
Артур
11
Хелиньо
9
Алеррандро
15
Итало
15
Итало
9
Алеррандро
31
15
Бруно
15
Бруно
31
25
Пракседес
7
Рамирес
7
Рамирес
25
Пракседес
15
Фелипе
38
Леонардо
38
Леонардо
15
Фелипе
31
22
Мадсон
22
Мадсон
31
20
Мораес
6
Джонатан
6
Джонатан
20
Мораес
7
Санчес
25
Заносело
25
Заносело
7
Санчес
12
Пирани
22
Брага
22
Брага
12
Пирани
Остались в запасе
Брагантино
Сантос
1
Júlio Césár
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
4
César Haydar
ЦФ
31
Гилерме
ЛЗ
0
Leandrinho
ЦФ
7
Педро Габриэл
ЛВ
9
Жан Уртадо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
1
Diogenes
ЦФ
3
Данило Боса
ЦЗ
3
Вагнер Леонардо
ЦЗ
20
Анжело Габриэль
ПВ
8
Ивоней
ЦП
5
Алисон
ОП
21
Raniel
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Остались в запасе
1
Júlio Césár
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
4
César Haydar
ЦФ
31
Гилерме
ЛЗ
0
Leandrinho
ЦФ
7
Педро Габриэл
ЛВ
9
Жан Уртадо
ЦФ
Остались в запасе
1
Diogenes
ЦФ
3
Данило Боса
ЦЗ
3
Вагнер Леонардо
ЦЗ
20
Анжело Габриэль
ПВ
8
Ивоней
ЦП
5
Алисон
ОП
21
Raniel
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Главный тренер
Доривал Жуниор
Статистика матча Брагантино - Сантос
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Наби Аби Шеди
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