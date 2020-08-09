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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сантос - Брагантино
Сантос - Брагантино: обзор матча 09 августа 2020
Сантос
09.08.2020, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 1 тур
1 : 1
Завершен
Брагантино
65'
Мариньо
90+2'
Клаудиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сантос - Брагантино
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
Клаудиньо
81'
Замена
B. Tubarão
️️️️
Морато
Замена
Ж. Мота
️️️️
Мариньо
80'
80'
Замена
Клаудиньо
️️️️
Р. Риллер
73'
Замена
Итало
️️️️
Алеррандро
ГОЛ! 1:0!
Мариньо
Пас отдал
Алисон
65'
64'
Желтая карточка
Р. Риллер
Пенальти не реализован!
К. Санчес
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сантос
1
Владимир
ВР
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
5
Алисон
ОП
7
Карлос Санчес
ЦП
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
7
Мариньо
ПВ
31
ParÃ¡
ЦФ
21
Diego Pituca
ЦФ
19
Кайо Жорже
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Брагантино
1
Клейтон
ВР
3
Лео Ортис
ЦЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
28
Рикардо Риллер
ОП
10
Matheus Jesus
ЦП
53
Морато
ПВ
37
Артур
ПВ
9
Алеррандро
ЦФ
6
Edimar
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
13
Aderlan Silva
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Сеабра
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
31
Алекс
ЦЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
6
Сандри
ЦП
10
Жена Мота
ЦП
9
Fernando Uribe
ЦФ
29
Tailson
ЦФ
11
Anderson Santos
ЦФ
9
Jobson
ЦФ
Брагантино
36
Луан Кандидо
ЛЗ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
33
Клаудиньо
АП
1
Júlio Césár
ЦФ
4
Ligger
ЦФ
88
Barreto
ЦФ
0
Robinho
ЦФ
15
Итало
ЦФ
20
Bruno Tubarão
ЦФ
16
Robinho
ЦФ
3-1-2-1-3
1
Владимир
6
Джонатан
4
Вериссимо
14
Перес
5
Алисон
7
Санчес
30
Сотельдо
7
Мариньо
19
Жорже
21
31
2-1-1-2-4
1
Клейтон
3
Ортис
15
Бруно
28
Риллер
10
37
Артур
53
Морато
13
17
6
9
Алеррандро
7
Мариньо
10
Мота
10
Мота
7
Мариньо
28
Риллер
33
Клаудиньо
33
Клаудиньо
28
Риллер
9
Алеррандро
15
Итало
15
Итало
9
Алеррандро
53
Морато
20
20
53
Морато
Веверсон
16
16
Веверсон
Остались в запасе
Сантос
Брагантино
9
Fernando Uribe
ЦФ
29
Tailson
ЦФ
6
Сандри
ЦП
11
Anderson Santos
ЦФ
11
Артур Гомес
ЛВ
31
Алекс
ЦЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
34
Жоао Пауло
ВР
9
Jobson
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
1
Júlio Césár
ЦФ
36
Луан Кандидо
ЛЗ
4
Ligger
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
88
Barreto
ЦФ
0
Robinho
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Сеабра
Остались в запасе
9
Fernando Uribe
ЦФ
29
Tailson
ЦФ
6
Сандри
ЦП
11
Anderson Santos
ЦФ
11
Артур Гомес
ЛВ
31
Алекс
ЦЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
34
Жоао Пауло
ВР
9
Jobson
ЦФ
Остались в запасе
1
Júlio Césár
ЦФ
36
Луан Кандидо
ЛЗ
4
Ligger
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
88
Barreto
ЦФ
0
Robinho
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Главный тренер
Фернандо Сеабра
Статистика матча Сантос - Брагантино
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
- : -
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 31 тур
Флуминенсе
1 : 2
18.10.2026
Сантос
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Стадион:
Вила Белмиро
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