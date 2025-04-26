27 апреля в Алматы на стадионе «Орталык» состоится матч 6-го тура Казахстанской Премьер-лиги между «Кайратом» и «Тоболом». Обе команды находятся в верхней части турнирной таблицы, и этот матч может стать решающим для их дальнейшего положения в чемпионате. «Кайрат» в нынешнем сезоне выглядит весьма уверенно, в то время как «Тобол» показывает отличные результаты, но не может избежать трудных матчей с сильными соперниками.
«Кайрат»
После 6 туров «Кайрат» набрал 14 очков и занимает 1-е место в таблице. Команда не проигрывает в 10 последних матчах в Премьер-лиге и имеет лучшую разницу мячей в турнире (+12). В последних 5 играх команда забила 13 голов и пропустила всего 2. Это в среднем составляет 2.6 гола за матч в атаке и 0.4 гола в защите, что подтверждает стабильность и атакующий потенциал команды. Лучший бомбардир «Кайрата» – Георгий Зария, который забил 5 голов в 8 матчах. Кайрат забивает в 13 из 15 последних матчей против «Тобола», что также укрепляет их позиции как фаворита этого поединка.
«Тобол»
«Тобол» после 5 туров набрал 11 очков и занимает 3-е место. В последних 5 играх команда забила 5 голов, что в среднем составляет 1 гол за матч. Примечательно, что «Тобол» не проигрывает в 5 последних матчах и демонстрирует хорошую оборону, пропустив всего 1 гол в этих играх. Тобол также забивает в последних 4 матчах и показывает отличные результаты на выезде. Лучший бомбардир команды – Ислам Чесноков с 2 голами в 10 матчах. В этом сезоне «Тобол» имеет отличные результаты, но встреча с таким сильным соперником как «Кайрат» может оказаться серьeзным вызовом.
Факты о командах
«Кайрат»
- Не проигрывает в 10 последних матчах Премьер-лиги.
- В последних 5 играх забивает 2.6 гола за матч и пропускает 0.4.
- Лучший бомбардир – Георгий Зария с 5 голами в 8 матчах.
«Тобол»
- Не проигрывает в 5 последних матчах.
- В последних 5 играх забивает в среднем 1 гол за матч и пропускает 0.2.
- Лучший бомбардир – Ислам Чесноков с 2 голами в 10 матчах.
Прогноз на матч «Кайрат» – «Тобол»
«Кайрат» продолжает показывать отличные результаты в чемпионате, как в атаке, так и в обороне. Команда не проигрывает в последних 10 матчах и забивает много голов, что делает их фаворитом этого матча. «Тобол» показывает хорошие результаты, но их слабая результативность в выездных матчах и сильный соперник в лице «Кайрата» могут стать проблемой для них. В этом поединке «Кайрат» будет доминировать, и хотя «Тобол» вполне может забить, вероятность победы хозяев выглядит более высокой.
Прогнозируем победу «Кайрата» с вероятностью того, что обе команды смогут забить.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Кайрата» – коэффициент 2.00
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10
- Оба забьют – Да – коэффициент 1.90
- Индивидуальный тотал «Кайрата» больше 1.5 – коэффициент 2.20