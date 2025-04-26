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«Кайрат» – «Тобол»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2025 с коэффициентом 2.00

26 апреля 2025 14:25
Кайрат - Тобол
27 апр. 2025, воскресенье 15:00 | Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
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2.0
Победа «Кайрата» – коэффициент 2.00
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27 апреля в Алматы на стадионе «Орталык» состоится матч 6-го тура Казахстанской Премьер-лиги между «Кайратом» и «Тоболом». Обе команды находятся в верхней части турнирной таблицы, и этот матч может стать решающим для их дальнейшего положения в чемпионате. «Кайрат» в нынешнем сезоне выглядит весьма уверенно, в то время как «Тобол» показывает отличные результаты, но не может избежать трудных матчей с сильными соперниками.

«Кайрат»

После 6 туров «Кайрат» набрал 14 очков и занимает 1-е место в таблице. Команда не проигрывает в 10 последних матчах в Премьер-лиге и имеет лучшую разницу мячей в турнире (+12). В последних 5 играх команда забила 13 голов и пропустила всего 2. Это в среднем составляет 2.6 гола за матч в атаке и 0.4 гола в защите, что подтверждает стабильность и атакующий потенциал команды. Лучший бомбардир «Кайрата» – Георгий Зария, который забил 5 голов в 8 матчах. Кайрат забивает в 13 из 15 последних матчей против «Тобола», что также укрепляет их позиции как фаворита этого поединка.

«Тобол»

«Тобол» после 5 туров набрал 11 очков и занимает 3-е место. В последних 5 играх команда забила 5 голов, что в среднем составляет 1 гол за матч. Примечательно, что «Тобол» не проигрывает в 5 последних матчах и демонстрирует хорошую оборону, пропустив всего 1 гол в этих играх. Тобол также забивает в последних 4 матчах и показывает отличные результаты на выезде. Лучший бомбардир команды – Ислам Чесноков с 2 голами в 10 матчах. В этом сезоне «Тобол» имеет отличные результаты, но встреча с таким сильным соперником как «Кайрат» может оказаться серьeзным вызовом.

Факты о командах

«Кайрат»

  • Не проигрывает в 10 последних матчах Премьер-лиги.
  • В последних 5 играх забивает 2.6 гола за матч и пропускает 0.4.
  • Лучший бомбардир – Георгий Зария с 5 голами в 8 матчах.

«Тобол»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1 гол за матч и пропускает 0.2.
  • Лучший бомбардир – Ислам Чесноков с 2 голами в 10 матчах.

Личные встречи
59% (17)
24% (7)
17% (5)
61
Забитых мячей
38
2.1
В среднем за матч
1.31
5:3
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  3:5
Самая крупная ничья:  2:2
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Кайрат
2 : 2
25.08.2024
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Тобол
1 : 0
15.06.2024
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Кайрат
2 : 1
13.08.2023
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Тобол
2 : 3
06.05.2023
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Кайрат
2 : 3
05.09.2022
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Тобол
2 : 2
16.04.2022
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Тобол
2 : 2
28.06.2021
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Кайрат
2 : 2
19.04.2021
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Тобол
0 : 4
26.10.2020
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Кайрат
3 : 1
21.08.2020
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 31 тур
Кайрат
2 : 0
26.10.2019
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Тобол
3 : 5
21.07.2019
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Кайрат
0 : 1
05.05.2019
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Кайрат
0 : 0
21.10.2018
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Кайрат
1 : 0
29.07.2018
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Тобол
1 : 0
13.05.2018
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайрат
2 : 0
24.09.2017
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Кайрат
2 : 0
17.06.2017
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Тобол
2 : 2
12.04.2017
Кайрат
Казахстан. Премьер-Лига, 20 тур
Кайрат
3 : 2
10.07.2016
Тобол
Казахстан. Премьер-Лига, 10 тур
Тобол
1 : 2
10.05.2016
Кайрат
Казахстан. Премьер-Лига, 22 тур
Тобол
1 : 3
26.07.2015
Кайрат
Казахстан. Премьер-Лига, 1 тур
Кайрат
4 : 0
07.03.2015
Тобол
Казахстан. Премьер-Лига, 17 тур
Кайрат
3 : 1
22.06.2014
Тобол
Казахстан. Премьер-Лига, 7 тур
Тобол
2 : 2
19.04.2014
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Тобол
2 : 3
14.06.2013
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Кайрат
4 : 2
14.04.2013
Тобол
Казахстан. Премьер-Лига, 26 тур
Кайрат
1 : 0
28.10.2012
Тобол
Казахстан. Премьер-Лига, 1 тур
Тобол
4 : 0
10.03.2012
Кайрат
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Прогноз на матч «Кайрат» – «Тобол»

«Кайрат» продолжает показывать отличные результаты в чемпионате, как в атаке, так и в обороне. Команда не проигрывает в последних 10 матчах и забивает много голов, что делает их фаворитом этого матча. «Тобол» показывает хорошие результаты, но их слабая результативность в выездных матчах и сильный соперник в лице «Кайрата» могут стать проблемой для них. В этом поединке «Кайрат» будет доминировать, и хотя «Тобол» вполне может забить, вероятность победы хозяев выглядит более высокой.

Прогнозируем победу «Кайрата» с вероятностью того, что обе команды смогут забить.

Рекомендации для ставок:

  • Победа «Кайрата» – коэффициент 2.00
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10
  • Оба забьют – Да – коэффициент 1.90
  • Индивидуальный тотал «Кайрата» больше 1.5 – коэффициент 2.20

2.0
Победа «Кайрата» – коэффициент 2.00
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Автор: Гроховский Сергей
Казахстан. Премьер-лига Тобол Кайрат
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