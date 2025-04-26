27 апреля в Алматы на стадионе «Орталык» состоится матч 6-го тура Казахстанской Премьер-лиги между «Кайратом» и «Тоболом». Обе команды находятся в верхней части турнирной таблицы, и этот матч может стать решающим для их дальнейшего положения в чемпионате. «Кайрат» в нынешнем сезоне выглядит весьма уверенно, в то время как «Тобол» показывает отличные результаты, но не может избежать трудных матчей с сильными соперниками.

«Кайрат»

После 6 туров «Кайрат» набрал 14 очков и занимает 1-е место в таблице. Команда не проигрывает в 10 последних матчах в Премьер-лиге и имеет лучшую разницу мячей в турнире (+12). В последних 5 играх команда забила 13 голов и пропустила всего 2. Это в среднем составляет 2.6 гола за матч в атаке и 0.4 гола в защите, что подтверждает стабильность и атакующий потенциал команды. Лучший бомбардир «Кайрата» – Георгий Зария, который забил 5 голов в 8 матчах. Кайрат забивает в 13 из 15 последних матчей против «Тобола», что также укрепляет их позиции как фаворита этого поединка.

«Тобол»

«Тобол» после 5 туров набрал 11 очков и занимает 3-е место. В последних 5 играх команда забила 5 голов, что в среднем составляет 1 гол за матч. Примечательно, что «Тобол» не проигрывает в 5 последних матчах и демонстрирует хорошую оборону, пропустив всего 1 гол в этих играх. Тобол также забивает в последних 4 матчах и показывает отличные результаты на выезде. Лучший бомбардир команды – Ислам Чесноков с 2 голами в 10 матчах. В этом сезоне «Тобол» имеет отличные результаты, но встреча с таким сильным соперником как «Кайрат» может оказаться серьeзным вызовом.

Факты о командах

«Кайрат»

Не проигрывает в 10 последних матчах Премьер-лиги.

В последних 5 играх забивает 2.6 гола за матч и пропускает 0.4.

Лучший бомбардир – Георгий Зария с 5 голами в 8 матчах.

«Тобол»

Не проигрывает в 5 последних матчах.

В последних 5 играх забивает в среднем 1 гол за матч и пропускает 0.2.

Лучший бомбардир – Ислам Чесноков с 2 голами в 10 матчах.

Личные встречи 59% (17) 24% (7) 17% (5) 61 Забитых мячей 38 2.1 В среднем за матч 1.31 5:3 Крупнейшая победа 4:0 Самый результативный матч: 3:5 Самая крупная ничья: 2:2 Казахстан. Премьер-лига, 18 тур Кайрат 2 : 2 Тобол Казахстан. Премьер-лига, 11 тур Тобол 1 : 0 Кайрат Казахстан. Премьер-лига, 19 тур Кайрат 2 : 1 Тобол Казахстан. Премьер-лига, 8 тур Тобол 2 : 3 Кайрат Казахстан. Премьер-лига, 18 тур Кайрат 2 : 3 Тобол Казахстан. Премьер-лига, 6 тур Тобол 2 : 2 Кайрат Казахстан. Премьер-лига, 18 тур Тобол 2 : 2 Кайрат Казахстан. Премьер-лига, 6 тур Кайрат 2 : 2 Тобол Казахстан. Премьер-лига, 15 тур Тобол 0 : 4 Кайрат Казахстан. Премьер-лига, 5 тур Кайрат 3 : 1 Тобол Казахстан. Премьер-лига, 31 тур Кайрат 2 : 0 Тобол Казахстан. Премьер-лига, 19 тур Тобол 3 : 5 Кайрат Казахстан. Премьер-лига, 9 тур Кайрат 0 : 1 Тобол Казахстан. Премьер-лига, 30 тур Кайрат 0 : 0 Тобол Казахстан. Премьер-лига, 20 тур Кайрат 1 : 0 Тобол Казахстан. Премьер-лига, 10 тур Тобол 1 : 0 Кайрат Казахстан. Премьер-лига, 28 тур Кайрат 2 : 0 Тобол Казахстан. Премьер-лига, 16 тур Кайрат 2 : 0 Тобол Казахстан. Премьер-лига, 6 тур Тобол 2 : 2 Кайрат Казахстан. Премьер-Лига, 20 тур Кайрат 3 : 2 Тобол Казахстан. Премьер-Лига, 10 тур Тобол 1 : 2 Кайрат Казахстан. Премьер-Лига, 22 тур Тобол 1 : 3 Кайрат Казахстан. Премьер-Лига, 1 тур Кайрат 4 : 0 Тобол Казахстан. Премьер-Лига, 17 тур Кайрат 3 : 1 Тобол Казахстан. Премьер-Лига, 7 тур Тобол 2 : 2 Кайрат Казахстан. Премьер-лига, 15 тур Тобол 2 : 3 Кайрат Казахстан. Премьер-лига, 5 тур Кайрат 4 : 2 Тобол Казахстан. Премьер-Лига, 26 тур Кайрат 1 : 0 Тобол Казахстан. Премьер-Лига, 1 тур Тобол 4 : 0 Кайрат

Прогноз на матч «Кайрат» – «Тобол»

«Кайрат» продолжает показывать отличные результаты в чемпионате, как в атаке, так и в обороне. Команда не проигрывает в последних 10 матчах и забивает много голов, что делает их фаворитом этого матча. «Тобол» показывает хорошие результаты, но их слабая результативность в выездных матчах и сильный соперник в лице «Кайрата» могут стать проблемой для них. В этом поединке «Кайрат» будет доминировать, и хотя «Тобол» вполне может забить, вероятность победы хозяев выглядит более высокой.

Прогнозируем победу «Кайрата» с вероятностью того, что обе команды смогут забить.

Рекомендации для ставок: