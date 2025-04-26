Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

«Велес» – «Волгарь»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2025 с коэффициентом 1.90

26 апреля 2025 9:47
Велес - Волгарь
27 апр. 2025, воскресенье 14:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 10 тур
Перейти в онлайн матча
1.9
Победа «Велеса» – коэффициент 1.90
Сделать ставку

27 апреля 2025 года в 14:00 по московскому времени в матче 10-го тура российской Второй лиги А «Велес» примет «Волгарь» на своем стадионе. Ожидается напряженная встреча, так как обе команды находятся в поиске стабильности после неудачных серий.

«Велес»

«Велес» набрал 10 очков после 9 матчей и занимает 8-е место в турнирной таблице. Команда на данный момент не может победить в последних 3 играх, проиграв 2 из них и один раз сыграв вничью. За последние 5 матчей «Велес» забил 8 голов, но и пропустил столько же, что свидетельствует о нестабильной обороне. Велес продолжает испытывать проблемы в обороне, пропуская в среднем 1.60 гола за игру. При этом атакующие действия команды продолжают приносить плоды, и они забивают в среднем 1.60 гола за матч.

Венесуэльский тренер «Велеса» явно работает над улучшением оборонительных действий, но матч с «Волгарем» будет важным испытанием для команды, особенно после последнего поражения от «Челябинска» (3:1).

«Волгарь»

«Волгарь» с 13 очками занимает 5-е место в турнирной таблице, но также не может выиграть в последних 5 играх. В последних 5 матчах «Волгарь» забил 4 гола, что говорит о проблемах в атаке, и пропустил 8, что также указывает на слабости в обороне. Команда забивает в среднем 0.80 гола за матч, но в обороне проблемы сохраняются, пропуская 1.60 гола за игру.

«Волгарь» имеет более стабильную игру, чем «Велес», однако ему предстоит матч на выезде, и «Волгарь» должен будет бороться с проблемами в атаке, чтобы вернуться на победную дорожку.

Факты о командах

«Велес»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.60 гола за матч, пропускает 1.60 гола.
  • Проигрывает в 3 последних матчах.
  • Забивает в 5 из 7 последних матчей.
  • Пропускает в 4 последних матчах.

«Волгарь»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.80 гола за матч, пропускает 1.60 гола.
  • Не выигрывает в последних 5 играх.
  • Забивает в 7 последних матчах.
  • Пропускает в 4 последних матчах.

Личные встречи
44% (4)
22% (2)
33% (3)
9
Забитых мячей
9
1
В среднем за матч
1
2:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  1:3
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 2 тур
Волгарь
0 : 0
09.03.2025
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Волгарь
0 : 2
03.11.2024
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 8 тур
Велес
1 : 1
08.09.2024
Волгарь
Россия. Первая лига, 28 тур
Волгарь
2 : 1
22.04.2023
Велес
Россия. Первая лига, 12 тур
Велес
1 : 3
01.10.2022
Волгарь
Россия. ФНЛ, 33 тур
Велес
0 : 2
16.04.2022
Волгарь
Россия. ФНЛ, 15 тур
Волгарь
0 : 1
03.10.2021
Велес
Россия. ФНЛ, 23 тур
Велес
1 : 0
21.11.2020
Волгарь
Россия. ФНЛ, 3 тур
Волгарь
1 : 2
12.08.2020
Велес
Показать все

Прогноз на матч «Велес» – «Волгарь»

Обе команды находятся в кризисе, но «Велес» имеет некоторые преимущества, играя на домашнем стадионе. Несмотря на слабости в обороне, команда продолжает забивать, что дает им шанс в матче против «Волгаря», который не может наладить свою атакующую игру. «Волгарь» испытывает проблемы в атаке, что может затруднить им создание множества опасных моментов в этом поединке.

Исходя из текущей формы команд, наиболее вероятным исходом матча является ничья или победа «Велеса». Ожидается, что обе команды смогут забить, но в целом «Велес» выглядит чуть более предпочтительным для победы на своем поле.

Рекомендации:

  • Победа «Велеса» – коэффициент 1.90
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10
  • Индивидуальный тотал «Велеса» больше 1.5 – коэффициент 2.20
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.30

1.9
Победа «Велеса» – коэффициент 1.90
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна Волгарь Велес
Другие прогнозы
Матч завершен
1 : 4
1.85
Лига чемпионов АФК Элит, 1/4 финала
Йокогама Маринос - Аль-Наср
Победа «Йокогама Маринос» – коэффициент 1.85
Матч завершен
4 : 1
1.8
Франция. Лига 1, 31 тур
Лион - Ренн
Победа «Лиона» – коэффициент 1.80
Матч завершен
0 : 1
1.88
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Неман - Динамо-Брест
Победа «Неман» – коэффициент 1.80
Матч завершен
1 : 1
1.83
Франция. Лига 1, 31 тур
Гавр - Монако
Победа «Монако» – коэффициент 1.83
Матч завершен
3 : 0
1.8
Лига чемпионов АФК Элит, 1/4 финала
Аль-Ахли - Бурирам Юнайтед
Победа «Аль-Ахли» – коэффициент 1.80
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 