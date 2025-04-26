27 апреля 2025 года в 14:00 по московскому времени в матче 10-го тура российской Второй лиги А «Велес» примет «Волгарь» на своем стадионе. Ожидается напряженная встреча, так как обе команды находятся в поиске стабильности после неудачных серий.

«Велес»

«Велес» набрал 10 очков после 9 матчей и занимает 8-е место в турнирной таблице. Команда на данный момент не может победить в последних 3 играх, проиграв 2 из них и один раз сыграв вничью. За последние 5 матчей «Велес» забил 8 голов, но и пропустил столько же, что свидетельствует о нестабильной обороне. Велес продолжает испытывать проблемы в обороне, пропуская в среднем 1.60 гола за игру. При этом атакующие действия команды продолжают приносить плоды, и они забивают в среднем 1.60 гола за матч.

Венесуэльский тренер «Велеса» явно работает над улучшением оборонительных действий, но матч с «Волгарем» будет важным испытанием для команды, особенно после последнего поражения от «Челябинска» (3:1).

«Волгарь»

«Волгарь» с 13 очками занимает 5-е место в турнирной таблице, но также не может выиграть в последних 5 играх. В последних 5 матчах «Волгарь» забил 4 гола, что говорит о проблемах в атаке, и пропустил 8, что также указывает на слабости в обороне. Команда забивает в среднем 0.80 гола за матч, но в обороне проблемы сохраняются, пропуская 1.60 гола за игру.

«Волгарь» имеет более стабильную игру, чем «Велес», однако ему предстоит матч на выезде, и «Волгарь» должен будет бороться с проблемами в атаке, чтобы вернуться на победную дорожку.

Факты о командах

«Велес»

В последних 5 играх забивает в среднем 1.60 гола за матч, пропускает 1.60 гола.

Проигрывает в 3 последних матчах.

Забивает в 5 из 7 последних матчей.

Пропускает в 4 последних матчах.

«Волгарь»

В последних 5 играх забивает в среднем 0.80 гола за матч, пропускает 1.60 гола.

Не выигрывает в последних 5 играх.

Забивает в 7 последних матчах.

Пропускает в 4 последних матчах.

Личные встречи 44% (4) 22% (2) 33% (3) 9 Забитых мячей 9 1 В среднем за матч 1 2:1 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч: 1:3 Самая крупная ничья: 1:1 Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 2 тур Волгарь 0 : 0 Велес Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур Волгарь 0 : 2 Велес Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 8 тур Велес 1 : 1 Волгарь Россия. Первая лига, 28 тур Волгарь 2 : 1 Велес Россия. Первая лига, 12 тур Велес 1 : 3 Волгарь Россия. ФНЛ, 33 тур Велес 0 : 2 Волгарь Россия. ФНЛ, 15 тур Волгарь 0 : 1 Велес Россия. ФНЛ, 23 тур Велес 1 : 0 Волгарь Россия. ФНЛ, 3 тур Волгарь 1 : 2 Велес

Прогноз на матч «Велес» – «Волгарь»

Обе команды находятся в кризисе, но «Велес» имеет некоторые преимущества, играя на домашнем стадионе. Несмотря на слабости в обороне, команда продолжает забивать, что дает им шанс в матче против «Волгаря», который не может наладить свою атакующую игру. «Волгарь» испытывает проблемы в атаке, что может затруднить им создание множества опасных моментов в этом поединке.

Исходя из текущей формы команд, наиболее вероятным исходом матча является ничья или победа «Велеса». Ожидается, что обе команды смогут забить, но в целом «Велес» выглядит чуть более предпочтительным для победы на своем поле.

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