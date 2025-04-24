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«БАТЭ» – «Слуцк»: прогноз и ставки на матч 25 апреля 2025 с коэффициентом 1.70

24 апреля 2025 9:54
БАТЭ - Слуцк
25 апр. 2025, пятница 18:45 | Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Перейти в онлайн матча
1.7
Победа «БАТЭ» – коэффициент 1.70
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25 апреля на «Городском стадионе» в Борисове состоится матч 6 тура чемпионата Беларуси между «БАТЭ» и «Слуцком». Обе команды не могут похвастаться ярким стартом сезона, но при этом имеют разную турнирную мотивацию. «БАТЭ» постепенно наращивает форму и рассчитывает вернуться в борьбу за верхнюю часть таблицы, в то время как «Слуцк» пытается избежать затяжной серии неудач. Матч имеет большое значение с точки зрения психологии и турнирной борьбы.

«БАТЭ»

После 5 туров «БАТЭ» занимает 7 место с 7 очками, но текущие результаты оставляют вопросы. В последних 5 матчах команда забила всего 2 мяча (в среднем 0.4 за игру), пропустив при этом 8 (1.6 за игру). Команда демонстрирует сдержанную игру в атаке и нередко допускает грубые ошибки в защите. Лучший бомбардир – Данила Жульпа с 2 голами, однако ему явно не хватает поддержки от партнeров. На своeм поле «БАТЭ» традиционно играет увереннее, и этот фактор может сыграть ключевую роль.

«Слуцк»

Гости провели неудачную серию, набрав 4 очка и расположившись на 12 месте. Команда не побеждает три матча подряд и выглядит уязвимой в обороне. За последние 5 игр «Слуцк» пропустил 7 голов (1.4 в среднем) и забил 4 (0.8 за игру). Проблемы в атаке остаются актуальными, несмотря на старания Артема Толкина, который пока отличился лишь однажды. Команда слабо играет на выезде и испытывает трудности при переходе в атаку.

Факты о командах

«БАТЭ»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей
  • В среднем 0.4 гола за матч в атаке, 1.6 – в обороне (последние 5 игр)
  • 2 гола в 5 последних матчах

«Слуцк»

  • Проигрывает в 3 последних гостевых матчах
  • В среднем 0.8 гола за матч в атаке, 1.4 – в обороне (последние 5 игр)
  • Не выигрывает в 3 турах подряд

Личные встречи
87% (20)
4% (1)
9% (2)
62
Забитых мячей
12
2.7
В среднем за матч
0.52
6:0
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  4:3
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
БАТЭ
2 : 0
25.04.2025
Слуцк
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Слуцк
0 : 1
26.10.2024
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
БАТЭ
6 : 0
31.05.2024
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
4 : 3
29.10.2023
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 11 тур
Слуцк
1 : 0
04.06.2023
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 24 тур
Слуцк
0 : 0
08.10.2022
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 9 тур
БАТЭ
4 : 0
29.06.2022
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 16 тур
Слуцк
3 : 4
16.07.2021
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 1 тур
БАТЭ
3 : 0
14.03.2021
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 24 тур
Слуцк
1 : 3
20.09.2020
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 9 тур
БАТЭ
3 : 0
16.05.2020
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 24 тур
Слуцк
0 : 3
05.10.2019
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 9 тур
БАТЭ
3 : 0
24.05.2019
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 20 тур
Слуцк
0 : 1
02.09.2018
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
БАТЭ
3 : 1
28.04.2018
Слуцк
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
БАТЭ
6 : 0
23.09.2017
Слуцк
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Слуцк
1 : 0
14.05.2017
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Слуцк
0 : 2
10.09.2016
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
БАТЭ
3 : 0
08.05.2016
Слуцк
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
4 : 1
08.11.2015
Слуцк
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
Слуцк
0 : 1
05.07.2015
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Слуцк
1 : 3
18.07.2014
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
БАТЭ
3 : 0
10.05.2014
Слуцк
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Прогноз на матч

Обе команды не впечатляют на старте сезона, но «БАТЭ» имеет очевидное преимущество в опыте, подборе игроков и факторе домашнего поля. «Слуцк» уязвим в обороне и нестабилен в атаке, что ограничивает его возможности в борьбе за очки. При этом хозяева редко устраивают результативные матчи. Исходя из этого, оптимальный сценарий – минимальная победа «БАТЭ» в матче с невысокой результативностью.

Рекомендованные ставки

  • Победа «БАТЭ» – коэффициент 1.70
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.80
  • Индивидуальный тотал «Слуцка» меньше 1 – коэффициент 1.75

1.7
Победа «БАТЭ» – коэффициент 1.70
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Автор: Воронцов Егор
Беларусь. Высшая лига Слуцк БАТЭ
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