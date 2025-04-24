25 апреля на «Городском стадионе» в Борисове состоится матч 6 тура чемпионата Беларуси между «БАТЭ» и «Слуцком». Обе команды не могут похвастаться ярким стартом сезона, но при этом имеют разную турнирную мотивацию. «БАТЭ» постепенно наращивает форму и рассчитывает вернуться в борьбу за верхнюю часть таблицы, в то время как «Слуцк» пытается избежать затяжной серии неудач. Матч имеет большое значение с точки зрения психологии и турнирной борьбы.

«БАТЭ»

После 5 туров «БАТЭ» занимает 7 место с 7 очками, но текущие результаты оставляют вопросы. В последних 5 матчах команда забила всего 2 мяча (в среднем 0.4 за игру), пропустив при этом 8 (1.6 за игру). Команда демонстрирует сдержанную игру в атаке и нередко допускает грубые ошибки в защите. Лучший бомбардир – Данила Жульпа с 2 голами, однако ему явно не хватает поддержки от партнeров. На своeм поле «БАТЭ» традиционно играет увереннее, и этот фактор может сыграть ключевую роль.

«Слуцк»

Гости провели неудачную серию, набрав 4 очка и расположившись на 12 месте. Команда не побеждает три матча подряд и выглядит уязвимой в обороне. За последние 5 игр «Слуцк» пропустил 7 голов (1.4 в среднем) и забил 4 (0.8 за игру). Проблемы в атаке остаются актуальными, несмотря на старания Артема Толкина, который пока отличился лишь однажды. Команда слабо играет на выезде и испытывает трудности при переходе в атаку.

Факты о командах

«БАТЭ»

Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей

В среднем 0.4 гола за матч в атаке, 1.6 – в обороне (последние 5 игр)

2 гола в 5 последних матчах

«Слуцк»

Проигрывает в 3 последних гостевых матчах

В среднем 0.8 гола за матч в атаке, 1.4 – в обороне (последние 5 игр)

Не выигрывает в 3 турах подряд

Личные встречи 87% (20) 4% (1) 9% (2) 62 Забитых мячей 12 2.7 В среднем за матч 0.52 6:0 Крупнейшая победа 1:0 Самый результативный матч: 4:3 Беларусь. Высшая лига, 6 тур БАТЭ 2 : 0 Слуцк Беларусь. Высшая лига, 26 тур Слуцк 0 : 1 БАТЭ Беларусь. Высшая лига, 11 тур БАТЭ 6 : 0 Слуцк Белоруссия. Высшая лига, 26 тур БАТЭ 4 : 3 Слуцк Белоруссия. Высшая лига, 11 тур Слуцк 1 : 0 БАТЭ Белоруссия. Высшая лига, 24 тур Слуцк 0 : 0 БАТЭ Белоруссия. Высшая лига, 9 тур БАТЭ 4 : 0 Слуцк Белоруссия. Высшая лига, 16 тур Слуцк 3 : 4 БАТЭ Белоруссия. Высшая лига, 1 тур БАТЭ 3 : 0 Слуцк Белоруссия. Высшая лига, 24 тур Слуцк 1 : 3 БАТЭ Белоруссия. Высшая лига, 9 тур БАТЭ 3 : 0 Слуцк Белоруссия. Высшая лига, 24 тур Слуцк 0 : 3 БАТЭ Белоруссия. Высшая лига, 9 тур БАТЭ 3 : 0 Слуцк Белоруссия. Высшая лига, 20 тур Слуцк 0 : 1 БАТЭ Белоруссия. Высшая лига, 5 тур БАТЭ 3 : 1 Слуцк Беларусь. Высшая лига, 23 тур БАТЭ 6 : 0 Слуцк Беларусь. Высшая лига, 8 тур Слуцк 1 : 0 БАТЭ Беларусь. Высшая лига, 21 тур Слуцк 0 : 2 БАТЭ Беларусь. Высшая лига, 6 тур БАТЭ 3 : 0 Слуцк Беларусь. Высшая лига, 26 тур БАТЭ 4 : 1 Слуцк Беларусь. Высшая лига, 13 тур Слуцк 0 : 1 БАТЭ Беларусь. Высшая лига, 18 тур Слуцк 1 : 3 БАТЭ Беларусь. Высшая лига, 7 тур БАТЭ 3 : 0 Слуцк

Прогноз на матч

Обе команды не впечатляют на старте сезона, но «БАТЭ» имеет очевидное преимущество в опыте, подборе игроков и факторе домашнего поля. «Слуцк» уязвим в обороне и нестабилен в атаке, что ограничивает его возможности в борьбе за очки. При этом хозяева редко устраивают результативные матчи. Исходя из этого, оптимальный сценарий – минимальная победа «БАТЭ» в матче с невысокой результативностью.

Рекомендованные ставки