25 апреля на стадионе «Адзурри д′Италия» в Бергамо пройдет матч 34-го тура Серии А между «Аталантой» и «Лечче». Хозяева борются за место в Лиге чемпионов, а гости – за выживание. Несмотря на разницу в классе и текущей форме, матч имеет турнирную ценность для обеих сторон и может преподнести интригу.
«Аталанта»
Команда Джан Пьеро Гасперини после неоднозначной серии выдала уверенные победы над «Болоньей» и «Миланом», не пропустив ни одного мяча. «Аталанта» заметно прибавила в обороне, а ключевая фигура нападения Матео Ретеги продолжает быть основной ударной силой. Он забил 26 голов в сезоне и сохраняет высокую результативность.
Однако в последних пяти матчах команда забила всего трижды, и это сигнализирует о трудностях в реализации моментов. Тем не менее, на фоне нестабильности соперника «Аталанта» обязана воспользоваться своим классом, особенно играя дома, где бергамаски всегда агрессивны и организованны.
«Лечче»
Команда находится в глубоком кризисе. Десять матчей без побед, в том числе разгромное поражение 0:3 от «Комо», говорят о системных проблемах. Лишь три забитых гола за пять последних туров, в то время как оборона пропустила девять мячей. Никола Крстович – единственный, кто пытается тянуть команду, но в одиночку он не справляется.
Команда слабо действует в позиционных атаках, часто теряет мяч в центре поля, и против организованной «Аталанты» это может привести к множеству опасных моментов у собственных ворот.
Факты о командах
«Аталанта»
- Победа в 2 последних матчах с общим счетом 3:0
- В среднем 0.6 гола за матч в атаке и 0.8 – в защите (последние 5 игр)
- Забивает в 7 последних матчах против «Лечче»
- Не пропускает в 3 последних матчах в очных встречах
«Лечче»
- Не выигрывает 10 матчей подряд
- В среднем 0.6 гола за матч в атаке и 1.8 – в защите (последние 5 игр)
- Пропускает в 8 последних матчах
- Лишь 1 ничья и 4 поражения в последних 5 турах
Прогноз на матч «Аталанта» – «Лечче»
На фоне текущей формы и турнирной мотивации «Аталанта» является явным фаворитом. Класс исполнителей выше, оборона в порядке, а в атаке команда способна взламывать даже насыщенные оборонительные построения. «Лечче» в нынешнем виде не способен навязать равную борьбу и рискует снова проиграть с крупным счетом. Однако низкая результативность хозяев в последних турах подсказывает, что разгрома может и не быть – но уверенная победа всe же ожидается.
- Победа «Аталанты» – коэффициент 1.75
- Тотал меньше 3.5 голов – коэффициент 1.85
- «Аталанта» не пропустит – коэффициент 2.05
- Индивидуальный тотал «Аталанты» больше 1.5 – коэффициент 1.90