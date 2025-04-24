25 апреля на стадионе «Адзурри д′Италия» в Бергамо пройдет матч 34-го тура Серии А между «Аталантой» и «Лечче». Хозяева борются за место в Лиге чемпионов, а гости – за выживание. Несмотря на разницу в классе и текущей форме, матч имеет турнирную ценность для обеих сторон и может преподнести интригу.

«Аталанта»

Команда Джан Пьеро Гасперини после неоднозначной серии выдала уверенные победы над «Болоньей» и «Миланом», не пропустив ни одного мяча. «Аталанта» заметно прибавила в обороне, а ключевая фигура нападения Матео Ретеги продолжает быть основной ударной силой. Он забил 26 голов в сезоне и сохраняет высокую результативность.

Однако в последних пяти матчах команда забила всего трижды, и это сигнализирует о трудностях в реализации моментов. Тем не менее, на фоне нестабильности соперника «Аталанта» обязана воспользоваться своим классом, особенно играя дома, где бергамаски всегда агрессивны и организованны.

«Лечче»

Команда находится в глубоком кризисе. Десять матчей без побед, в том числе разгромное поражение 0:3 от «Комо», говорят о системных проблемах. Лишь три забитых гола за пять последних туров, в то время как оборона пропустила девять мячей. Никола Крстович – единственный, кто пытается тянуть команду, но в одиночку он не справляется.

Команда слабо действует в позиционных атаках, часто теряет мяч в центре поля, и против организованной «Аталанты» это может привести к множеству опасных моментов у собственных ворот.

Факты о командах

«Аталанта»

Победа в 2 последних матчах с общим счетом 3:0

В среднем 0.6 гола за матч в атаке и 0.8 – в защите (последние 5 игр)

Забивает в 7 последних матчах против «Лечче»

Не пропускает в 3 последних матчах в очных встречах

«Лечче»

Не выигрывает 10 матчей подряд

В среднем 0.6 гола за матч в атаке и 1.8 – в защите (последние 5 игр)

Пропускает в 8 последних матчах

Лишь 1 ничья и 4 поражения в последних 5 турах

Личные встречи 55% (6) 27% (3) 18% (2) 23 Забитых мячей 10 2.09 В среднем за матч 0.91 7:2 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 2:7 Самая крупная ничья: 2:2 Италия. Серия А, 1 тур Лечче 0 : 4 Аталанта Италия. Серия А, 37 тур Лечче 0 : 2 Аталанта Италия. Серия А, 18 тур Аталанта 1 : 0 Лечче Италия. Серия А, 23 тур Аталанта 1 : 2 Лечче Италия. Серия А, 14 тур Лечче 2 : 1 Аталанта Италия. Серия А, 26 тур Лечче 2 : 7 Аталанта Италия. Серия А, 7 тур Аталанта 3 : 1 Лечче Италия. Серия А, 23 тур Аталанта 0 : 0 Лечче Италия. Серия А, 4 тур Лечче 1 : 2 Аталанта Италия. Серия А, 29 тур Лечче 2 : 2 Аталанта Италия. Серия А, 10 тур Аталанта 0 : 0 Лечче

Прогноз на матч «Аталанта» – «Лечче»

На фоне текущей формы и турнирной мотивации «Аталанта» является явным фаворитом. Класс исполнителей выше, оборона в порядке, а в атаке команда способна взламывать даже насыщенные оборонительные построения. «Лечче» в нынешнем виде не способен навязать равную борьбу и рискует снова проиграть с крупным счетом. Однако низкая результативность хозяев в последних турах подсказывает, что разгрома может и не быть – но уверенная победа всe же ожидается.