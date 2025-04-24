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«Аталанта» – «Лечче»: прогноз и ставки на матч 25 апреля 2025 с коэффициентом 1.75

24 апреля 2025 8:27
Аталанта - Лечче
27 апр. 2025, воскресенье 21:45 | Италия. Серия А, 34 тур
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1.75
Победа «Аталанты» – коэффициент 1.75
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25 апреля на стадионе «Адзурри д′Италия» в Бергамо пройдет матч 34-го тура Серии А между «Аталантой» и «Лечче». Хозяева борются за место в Лиге чемпионов, а гости – за выживание. Несмотря на разницу в классе и текущей форме, матч имеет турнирную ценность для обеих сторон и может преподнести интригу.

«Аталанта»

Команда Джан Пьеро Гасперини после неоднозначной серии выдала уверенные победы над «Болоньей» и «Миланом», не пропустив ни одного мяча. «Аталанта» заметно прибавила в обороне, а ключевая фигура нападения Матео Ретеги продолжает быть основной ударной силой. Он забил 26 голов в сезоне и сохраняет высокую результативность.

Однако в последних пяти матчах команда забила всего трижды, и это сигнализирует о трудностях в реализации моментов. Тем не менее, на фоне нестабильности соперника «Аталанта» обязана воспользоваться своим классом, особенно играя дома, где бергамаски всегда агрессивны и организованны.

«Лечче»

Команда находится в глубоком кризисе. Десять матчей без побед, в том числе разгромное поражение 0:3 от «Комо», говорят о системных проблемах. Лишь три забитых гола за пять последних туров, в то время как оборона пропустила девять мячей. Никола Крстович – единственный, кто пытается тянуть команду, но в одиночку он не справляется.

Команда слабо действует в позиционных атаках, часто теряет мяч в центре поля, и против организованной «Аталанты» это может привести к множеству опасных моментов у собственных ворот.

Факты о командах

«Аталанта»

  • Победа в 2 последних матчах с общим счетом 3:0
  • В среднем 0.6 гола за матч в атаке и 0.8 – в защите (последние 5 игр)
  • Забивает в 7 последних матчах против «Лечче»
  • Не пропускает в 3 последних матчах в очных встречах

«Лечче»

  • Не выигрывает 10 матчей подряд
  • В среднем 0.6 гола за матч в атаке и 1.8 – в защите (последние 5 игр)
  • Пропускает в 8 последних матчах
  • Лишь 1 ничья и 4 поражения в последних 5 турах

Личные встречи
55% (6)
27% (3)
18% (2)
23
Забитых мячей
10
2.09
В среднем за матч
0.91
7:2
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  2:7
Самая крупная ничья:  2:2
Италия. Серия А, 1 тур
Лечче
0 : 4
19.08.2024
Аталанта
Италия. Серия А, 37 тур
Лечче
0 : 2
18.05.2024
Аталанта
Италия. Серия А, 18 тур
Аталанта
1 : 0
30.12.2023
Лечче
Италия. Серия А, 23 тур
Аталанта
1 : 2
19.02.2023
Лечче
Италия. Серия А, 14 тур
Лечче
2 : 1
09.11.2022
Аталанта
Италия. Серия А, 26 тур
Лечче
2 : 7
01.03.2020
Аталанта
Италия. Серия А, 7 тур
Аталанта
3 : 1
06.10.2019
Лечче
Италия. Серия А, 23 тур
Аталанта
0 : 0
12.02.2012
Лечче
Италия. Серия А, 4 тур
Лечче
1 : 2
21.09.2011
Аталанта
Италия. Серия А, 29 тур
Лечче
2 : 2
22.03.2009
Аталанта
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 0
02.11.2008
Лечче
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Прогноз на матч «Аталанта» – «Лечче»

На фоне текущей формы и турнирной мотивации «Аталанта» является явным фаворитом. Класс исполнителей выше, оборона в порядке, а в атаке команда способна взламывать даже насыщенные оборонительные построения. «Лечче» в нынешнем виде не способен навязать равную борьбу и рискует снова проиграть с крупным счетом. Однако низкая результативность хозяев в последних турах подсказывает, что разгрома может и не быть – но уверенная победа всe же ожидается.

  • Победа «Аталанты» – коэффициент 1.75
  • Тотал меньше 3.5 голов – коэффициент 1.85
  • «Аталанта» не пропустит – коэффициент 2.05
  • Индивидуальный тотал «Аталанты» больше 1.5 – коэффициент 1.90

1.75
Победа «Аталанты» – коэффициент 1.75
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Автор: Воронцов Егор
Италия. Серия А Лечче Аталанта
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