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«Верес» – «Черноморец»: прогноз и ставки на матч 20 апреля 2025 с коэффициентом 1.90

19 апреля 2025 15:54
Верес - Черноморец
20 апр. 2025, воскресенье 18:00 | Украина. Премьер-лига, 25 тур
Перейти в онлайн матча
1.9
Победа «Верес» – коэффициент 1.90
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20 апреля 2025 года на стадионе Stadion Avanhard состоится матч 25-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Верес» примет «Черноморец». Обе команды стремятся завершить сезон на высоких позициях, но ситуация у них разная. «Верес» продолжает бороться за место в верхней части таблицы, в то время как «Черноморец» борется за выживание.

«Верес»

После 24 туров «Верес» набрал 32 очка и занимает 7-е место в таблице. Команда в последнее время показывает хорошие результаты, забивая 4 гола в последних 5 играх, но также пропустив 5. Лучший бомбардир клуба – Луан Кампуш, который забил 7 голов в 24 матчах. В последние игры «Верес» демонстрирует сбалансированную игру, забивая в среднем 0.80 гола за матч, но также пропуская 1 гол в среднем за игру.

На своем стадионе команда чувствует себя уверенно, не проигрывая в 10 из 11 последних матчей дома. Верес будет стремиться продолжить эту серию, поскольку победа в этом матче позволит команде укрепить свои позиции в середине таблицы.

«Черноморец»

«Черноморец» находится в зоне вылета, набрав 18 очков и занимая 15-е место. Команда испытывает большие трудности в последних выездных матчах, проигрывая в 4 последних встречах. В последних 5 играх «Черноморец» забил всего 2 гола и пропустил 9, что указывает на серьезные проблемы как в атаке, так и в обороне. Лучший бомбардир команды – Y. Skyba с 4 голами в 18 матчах.

Несмотря на неудачи на выезде, команда будет бороться за очки, чтобы выбраться из зоны вылета. Однако выездная игра, как показывает статистика, является слабым местом команды.

Факты о командах:

«Верес»

  • 32 очка после 24 туров, 7-е место.
  • В последних 5 играх забил 4 гола и пропустил 5.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.80 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 1 гол за игру в последних 5 матчах.
  • Не проигрывает в 10 из 11 последних домашних матчей.

«Черноморец»

  • 18 очков после 24 туров, 15-е место.
  • В последних 5 играх забил 2 гола и пропустил 9.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.40 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 1.80 гола за игру в последних 5 матчах.
  • Проигрывает в 4 последних выездных матчах.

Личные встречи
78% (7)
11% (1)
11% (1)
14
Забитых мячей
7
1.56
В среднем за матч
0.78
3:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:1
Самая крупная ничья:  1:1
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Верес
2 : 1
20.04.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
1 : 1
20.10.2024
Верес
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Черноморец
0 : 1
17.03.2024
Верес
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Верес
3 : 1
01.09.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Верес
1 : 3
04.03.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Черноморец
0 : 1
23.08.2022
Верес
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Черноморец
0 : 1
18.10.2021
Верес
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Верес
3 : 1
26.11.2017
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Черноморец
0 : 1
19.08.2017
Верес
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Прогноз на матч «Верес» – «Черноморец»

«Верес» имеет явное преимущество на своем стадионе, где команда показывает уверенную игру, в то время как «Черноморец» испытывает проблемы в выездных матчах. Несмотря на небольшие проблемы в атаке, «Верес» вряд ли позволит «Черноморцу» создать серьезные проблемы, учитывая текущую форму обеих команд. Поэтому победа хозяев поля выглядит наиболее вероятным исходом.

Рекомендации по ставкам:

  • Победа «Верес» – коэффициент 1.90
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 2.00
  • Индивидуальный тотал «Верес» больше 1.5 – коэффициент 2.10
  • Оба забьют – Нет – коэффициент 2.30

1.9
Победа «Верес» – коэффициент 1.90
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Автор: Рассказов Михаил
Украина. Премьер-лига Черноморец Верес
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