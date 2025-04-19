20 апреля 2025 года на стадионе Stadion Avanhard состоится матч 25-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Верес» примет «Черноморец». Обе команды стремятся завершить сезон на высоких позициях, но ситуация у них разная. «Верес» продолжает бороться за место в верхней части таблицы, в то время как «Черноморец» борется за выживание.

«Верес»

После 24 туров «Верес» набрал 32 очка и занимает 7-е место в таблице. Команда в последнее время показывает хорошие результаты, забивая 4 гола в последних 5 играх, но также пропустив 5. Лучший бомбардир клуба – Луан Кампуш, который забил 7 голов в 24 матчах. В последние игры «Верес» демонстрирует сбалансированную игру, забивая в среднем 0.80 гола за матч, но также пропуская 1 гол в среднем за игру.

На своем стадионе команда чувствует себя уверенно, не проигрывая в 10 из 11 последних матчей дома. Верес будет стремиться продолжить эту серию, поскольку победа в этом матче позволит команде укрепить свои позиции в середине таблицы.

«Черноморец»

«Черноморец» находится в зоне вылета, набрав 18 очков и занимая 15-е место. Команда испытывает большие трудности в последних выездных матчах, проигрывая в 4 последних встречах. В последних 5 играх «Черноморец» забил всего 2 гола и пропустил 9, что указывает на серьезные проблемы как в атаке, так и в обороне. Лучший бомбардир команды – Y. Skyba с 4 голами в 18 матчах.

Несмотря на неудачи на выезде, команда будет бороться за очки, чтобы выбраться из зоны вылета. Однако выездная игра, как показывает статистика, является слабым местом команды.

Факты о командах:

«Верес»

32 очка после 24 туров, 7-е место.

В последних 5 играх забил 4 гола и пропустил 5.

В последних 5 играх забивает в среднем 0.80 гола за игру.

Пропускает в среднем 1 гол за игру в последних 5 матчах.

Не проигрывает в 10 из 11 последних домашних матчей.

«Черноморец»

18 очков после 24 туров, 15-е место.

В последних 5 играх забил 2 гола и пропустил 9.

В последних 5 играх забивает в среднем 0.40 гола за игру.

Пропускает в среднем 1.80 гола за игру в последних 5 матчах.

Проигрывает в 4 последних выездных матчах.

Личные встречи 78% (7) 11% (1) 11% (1) 14 Забитых мячей 7 1.56 В среднем за матч 0.78 3:1 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч: 3:1 Самая крупная ничья: 1:1 Украина. Премьер-лига, 25 тур Верес 2 : 1 Черноморец Украина. Премьер-лига, 10 тур Черноморец 1 : 1 Верес Украина. Премьер-лига, 21 тур Черноморец 0 : 1 Верес Украина. Премьер-лига, 6 тур Верес 3 : 1 Черноморец Украина. Премьер-лига, 16 тур Верес 1 : 3 Черноморец Украина. Премьер-лига, 1 тур Черноморец 0 : 1 Верес Украина. Премьер-лига, 11 тур Черноморец 0 : 1 Верес Украина. Премьер-лига, 17 тур Верес 3 : 1 Черноморец Украина. Премьер-лига, 6 тур Черноморец 0 : 1 Верес

Прогноз на матч «Верес» – «Черноморец»

«Верес» имеет явное преимущество на своем стадионе, где команда показывает уверенную игру, в то время как «Черноморец» испытывает проблемы в выездных матчах. Несмотря на небольшие проблемы в атаке, «Верес» вряд ли позволит «Черноморцу» создать серьезные проблемы, учитывая текущую форму обеих команд. Поэтому победа хозяев поля выглядит наиболее вероятным исходом.

Рекомендации по ставкам: