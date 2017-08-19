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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Верес
Черноморец - Верес: обзор матча 19 августа 2017
Черноморец
19.08.2017, суббота, 19:30
Украина. Премьер-лига, 6 тур
0 : 1
Завершен
Верес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Верес
74'
Желтая карточка
В. Кобин
72'
Желтая карточка
В. Федорчук
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
64
Дмитрий Безрук
ВР
25
Тоньо
ВР
5
Ивица Жунич
ЦЗ
26
Артур Новотрясов
ЦЗ
89
Сергей Политыло
ЦП
39
Денис Васин
ЦФ
9
Алексей Хобленко
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Верес
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
14
Василий Кобин
ЦП
5
Валерий Федорчук
ЦП
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Черноморец
21
Иван Бобко
ЛВ
11
Никита Татарков
ЛВ
6
Кирилл Ковалец
АП
2-1-2
64
Безрук
5
Жунич
26
Новотрясов
89
Политыло
9
Хобленко
39
Васин
3-2-1
3
Адамюк
32
Ищенко
30
Симинин
14
Кобин
5
Федорчук
7
Сергийчук
Остались в запасе
Черноморец
Верес
21
Иван Бобко
ЛВ
6
Кирилл Ковалец
АП
11
Никита Татарков
ЛВ
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
21
Иван Бобко
ЛВ
6
Кирилл Ковалец
АП
11
Никита Татарков
ЛВ
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Черноморец - Верес
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Верес
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
- : -
22.11.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Оболонь
2 : 0
16.10.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Верес
0 : 3
09.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Стадион:
Черноморец
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