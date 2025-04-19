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«Сан-Паулу» – «Сантос»: прогноз и ставки на матч 20 апреля 2025 с коэффициентом 1.85

19 апреля 2025 15:12
Сан-Паулу - Сантос
20 апр. 2025, воскресенье 22:00 | Бразилия. Серия А, 5 тур
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1.85
Победа «Сан-Паулу» – коэффициент 1.85
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20 апреля на стадионе Morumbi в Сан-Паулу состоится матч 5-го тура бразильской Серии A между Сан-Паулу и Сантосом. Сан-Паулу, несмотря на не самые лучшие результаты, продолжает бороться за верхнюю часть таблицы, в то время как Сантос сталкивается с проблемами на выезде. Этот матч обещает быть интересным, с учeтом текущей формы обеих команд.

«Сан-Паулу»

После 4 туров Сан-Паулу набрал 4 очка и занимает 16-е место. Команда имеет серию ничьих, не проигрывая в 4 последних матчах. В последних 5 играх Сан-Паулу забил 6 голов и пропустил 5. Однако атакующие результаты команды не могут скрыть проблемы в обороне, которая продолжает пропускать в среднем 1 гол за игру. Сан-Паулу имеет хорошие результаты на домашнем стадионе, но команда нуждается в улучшении игры для того, чтобы бороться за более высокие позиции.

Лучший бомбардир Сан-Паулу – Андре Силва, который забил 6 голов в 18 матчах. Несмотря на проблемы в атаке и обороне, команда продолжает показывать стабильные результаты, однако для победы потребуется улучшить взаимодействие в защите.

«Сантос»

Сантос, набрав 4 очка после 4 туров, занимает 13-е место. В последних 5 играх Сантос забил 6 голов, но и пропустил 7. Команда продемонстрировала хорошую игру в атаке, но на выезде продолжает испытывать трудности. В последних 3 выездных матчах Сантос не смог победить, что вызывает опасения перед этим матчем.

Лучший бомбардир команды – Гильерме, который забил 10 голов в 18 матчах. В атаке команда показывает хорошие результаты, но в обороне остаются проблемы, что делает их уязвимыми на выезде.

Факты о командах:

«Сан-Паулу»

  • 4 очка после 4 туров, 16-е место.
  • В последних 5 играх забил 6 голов и пропустил 5.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.2 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 1 гол за игру в последних 5 матчах.
  • Играет вничью в 4 последних матчах.

«Сантос»

  • 4 очка после 4 туров, 13-е место.
  • В последних 5 играх забил 6 голов и пропустил 7.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.2 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 1.4 гола за игру в последних 5 матчах.
  • Не выигрывает в 3 последних выездных матчах.

Личные встречи
39% (9)
22% (5)
39% (9)
26
Забитых мячей
32
1.13
В среднем за матч
1.39
4:1
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  4:1
Самая крупная ничья:  2:2
Бразилия. Серия А, 5 тур
Сан-Паулу
2 : 1
20.04.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сантос
0 : 0
13.11.2023
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Бразилия. Серия А, 15 тур
Сан-Паулу
4 : 1
16.07.2023
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Сантос
1 : 0
22.08.2022
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Бразилия. Серия А, 4 тур
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2 : 1
03.05.2022
Сантос
Бразилия. Серия А, 24 тур
Сан-Паулу
1 : 1
08.10.2021
Сантос
Бразилия. Серия А, 5 тур
Сантос
2 : 0
21.06.2021
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 29 тур
Сан-Паулу
0 : 1
10.01.2021
Сантос
Бразилия. Серия А, 10 тур
Сантос
2 : 2
13.09.2020
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
1 : 1
16.11.2019
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 14 тур
Сан-Паулу
3 : 2
10.08.2019
Сантос
Бразилия. Серия А, 25 тур
Сантос
0 : 0
16.09.2018
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 6 тур
Сан-Паулу
1 : 0
20.05.2018
Сантос
Бразилия. Серия А, 31 тур
Сан-Паулу
2 : 1
28.10.2017
Сантос
Бразилия. Серия А, 12 тур
Сантос
3 : 2
10.07.2017
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 30 тур
Сан-Паулу
0 : 1
14.10.2016
Сантос
Бразилия. Серия А, 11 тур
Сантос
3 : 0
26.06.2016
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 24 тур
Сантос
3 : 0
10.09.2015
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 5 тур
Сан-Паулу
3 : 2
04.06.2015
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 1
23.11.2014
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 17 тур
Сан-Паулу
2 : 1
24.08.2014
Сантос
Бразилия. Серия А, 25 тур
Сантос
3 : 0
03.10.2013
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 6 тур
Сан-Паулу
0 : 2
07.07.2013
Сантос
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Прогноз на матч «Сан-Паулу» – «Сантос»

Сан-Паулу демонстрирует стабильные результаты на домашнем стадионе, и, несмотря на проблемы в обороне, продолжает показывать хорошие результаты в атаке. Сантос, с другой стороны, испытывает трудности на выезде, и несмотря на хорошие показатели в атаке, его проблемы в обороне могут сыграть ключевую роль. На основе текущей формы и статистики, можно ожидать победу Сан-Паулу.

Предполагаемый исход: Победа Сан-Паулу.

Рекомендации по ставкам:

  • Победа «Сан-Паулу» – коэффициент 1.85
  • Оба забьют – Да – коэффициент 2.10
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
  • Индивидуальный тотал «Сан-Паулу» больше 1.5 – коэффициент 1.90

1.85
Победа «Сан-Паулу» – коэффициент 1.85
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Автор: Миронов Николай
Бразилия. Серия А Сантос Сан-Паулу
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