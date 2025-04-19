20 апреля на стадионе Morumbi в Сан-Паулу состоится матч 5-го тура бразильской Серии A между Сан-Паулу и Сантосом. Сан-Паулу, несмотря на не самые лучшие результаты, продолжает бороться за верхнюю часть таблицы, в то время как Сантос сталкивается с проблемами на выезде. Этот матч обещает быть интересным, с учeтом текущей формы обеих команд.

«Сан-Паулу»

После 4 туров Сан-Паулу набрал 4 очка и занимает 16-е место. Команда имеет серию ничьих, не проигрывая в 4 последних матчах. В последних 5 играх Сан-Паулу забил 6 голов и пропустил 5. Однако атакующие результаты команды не могут скрыть проблемы в обороне, которая продолжает пропускать в среднем 1 гол за игру. Сан-Паулу имеет хорошие результаты на домашнем стадионе, но команда нуждается в улучшении игры для того, чтобы бороться за более высокие позиции.

Лучший бомбардир Сан-Паулу – Андре Силва, который забил 6 голов в 18 матчах. Несмотря на проблемы в атаке и обороне, команда продолжает показывать стабильные результаты, однако для победы потребуется улучшить взаимодействие в защите.

«Сантос»

Сантос, набрав 4 очка после 4 туров, занимает 13-е место. В последних 5 играх Сантос забил 6 голов, но и пропустил 7. Команда продемонстрировала хорошую игру в атаке, но на выезде продолжает испытывать трудности. В последних 3 выездных матчах Сантос не смог победить, что вызывает опасения перед этим матчем.

Лучший бомбардир команды – Гильерме, который забил 10 голов в 18 матчах. В атаке команда показывает хорошие результаты, но в обороне остаются проблемы, что делает их уязвимыми на выезде.

Факты о командах:

«Сан-Паулу»

4 очка после 4 туров, 16-е место.

В последних 5 играх забил 6 голов и пропустил 5.

В последних 5 играх забивает в среднем 1.2 гола за игру.

Пропускает в среднем 1 гол за игру в последних 5 матчах.

Играет вничью в 4 последних матчах.

«Сантос»

4 очка после 4 туров, 13-е место.

В последних 5 играх забил 6 голов и пропустил 7.

В последних 5 играх забивает в среднем 1.2 гола за игру.

Пропускает в среднем 1.4 гола за игру в последних 5 матчах.

Не выигрывает в 3 последних выездных матчах.

Личные встречи 39% (9) 22% (5) 39% (9) 26 Забитых мячей 32 1.13 В среднем за матч 1.39 4:1 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 4:1 Самая крупная ничья: 2:2 Бразилия. Серия А, 5 тур Сан-Паулу 2 : 1 Сантос Бразилия. Серия А, 34 тур Сантос 0 : 0 Сан-Паулу Бразилия. Серия А, 15 тур Сан-Паулу 4 : 1 Сантос Бразилия. Серия А, 23 тур Сантос 1 : 0 Сан-Паулу Бразилия. Серия А, 4 тур Сан-Паулу 2 : 1 Сантос Бразилия. Серия А, 24 тур Сан-Паулу 1 : 1 Сантос Бразилия. Серия А, 5 тур Сантос 2 : 0 Сан-Паулу Бразилия. Серия А, 29 тур Сан-Паулу 0 : 1 Сантос Бразилия. Серия А, 10 тур Сантос 2 : 2 Сан-Паулу Бразилия. Серия А, 33 тур Сантос 1 : 1 Сан-Паулу Бразилия. Серия А, 14 тур Сан-Паулу 3 : 2 Сантос Бразилия. Серия А, 25 тур Сантос 0 : 0 Сан-Паулу Бразилия. Серия А, 6 тур Сан-Паулу 1 : 0 Сантос Бразилия. Серия А, 31 тур Сан-Паулу 2 : 1 Сантос Бразилия. Серия А, 12 тур Сантос 3 : 2 Сан-Паулу Бразилия. Серия А, 30 тур Сан-Паулу 0 : 1 Сантос Бразилия. Серия А, 11 тур Сантос 3 : 0 Сан-Паулу Бразилия. Серия А, 24 тур Сантос 3 : 0 Сан-Паулу Бразилия. Серия А, 5 тур Сан-Паулу 3 : 2 Сантос Бразилия. Серия А, 36 тур Сантос 0 : 1 Сан-Паулу Бразилия. Серия А, 17 тур Сан-Паулу 2 : 1 Сантос Бразилия. Серия А, 25 тур Сантос 3 : 0 Сан-Паулу Бразилия. Серия А, 6 тур Сан-Паулу 0 : 2 Сантос

Прогноз на матч «Сан-Паулу» – «Сантос»

Сан-Паулу демонстрирует стабильные результаты на домашнем стадионе, и, несмотря на проблемы в обороне, продолжает показывать хорошие результаты в атаке. Сантос, с другой стороны, испытывает трудности на выезде, и несмотря на хорошие показатели в атаке, его проблемы в обороне могут сыграть ключевую роль. На основе текущей формы и статистики, можно ожидать победу Сан-Паулу.

Предполагаемый исход: Победа Сан-Паулу.

Рекомендации по ставкам: