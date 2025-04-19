20 апреля на стадионе Morumbi в Сан-Паулу состоится матч 5-го тура бразильской Серии A между Сан-Паулу и Сантосом. Сан-Паулу, несмотря на не самые лучшие результаты, продолжает бороться за верхнюю часть таблицы, в то время как Сантос сталкивается с проблемами на выезде. Этот матч обещает быть интересным, с учeтом текущей формы обеих команд.
«Сан-Паулу»
После 4 туров Сан-Паулу набрал 4 очка и занимает 16-е место. Команда имеет серию ничьих, не проигрывая в 4 последних матчах. В последних 5 играх Сан-Паулу забил 6 голов и пропустил 5. Однако атакующие результаты команды не могут скрыть проблемы в обороне, которая продолжает пропускать в среднем 1 гол за игру. Сан-Паулу имеет хорошие результаты на домашнем стадионе, но команда нуждается в улучшении игры для того, чтобы бороться за более высокие позиции.
Лучший бомбардир Сан-Паулу – Андре Силва, который забил 6 голов в 18 матчах. Несмотря на проблемы в атаке и обороне, команда продолжает показывать стабильные результаты, однако для победы потребуется улучшить взаимодействие в защите.
«Сантос»
Сантос, набрав 4 очка после 4 туров, занимает 13-е место. В последних 5 играх Сантос забил 6 голов, но и пропустил 7. Команда продемонстрировала хорошую игру в атаке, но на выезде продолжает испытывать трудности. В последних 3 выездных матчах Сантос не смог победить, что вызывает опасения перед этим матчем.
Лучший бомбардир команды – Гильерме, который забил 10 голов в 18 матчах. В атаке команда показывает хорошие результаты, но в обороне остаются проблемы, что делает их уязвимыми на выезде.
Факты о командах:
«Сан-Паулу»
- 4 очка после 4 туров, 16-е место.
- В последних 5 играх забил 6 голов и пропустил 5.
- В последних 5 играх забивает в среднем 1.2 гола за игру.
- Пропускает в среднем 1 гол за игру в последних 5 матчах.
- Играет вничью в 4 последних матчах.
«Сантос»
- 4 очка после 4 туров, 13-е место.
- В последних 5 играх забил 6 голов и пропустил 7.
- В последних 5 играх забивает в среднем 1.2 гола за игру.
- Пропускает в среднем 1.4 гола за игру в последних 5 матчах.
- Не выигрывает в 3 последних выездных матчах.
Прогноз на матч «Сан-Паулу» – «Сантос»
Сан-Паулу демонстрирует стабильные результаты на домашнем стадионе, и, несмотря на проблемы в обороне, продолжает показывать хорошие результаты в атаке. Сантос, с другой стороны, испытывает трудности на выезде, и несмотря на хорошие показатели в атаке, его проблемы в обороне могут сыграть ключевую роль. На основе текущей формы и статистики, можно ожидать победу Сан-Паулу.
Предполагаемый исход: Победа Сан-Паулу.
Рекомендации по ставкам:
- Победа «Сан-Паулу» – коэффициент 1.85
- Оба забьют – Да – коэффициент 2.10
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
- Индивидуальный тотал «Сан-Паулу» больше 1.5 – коэффициент 1.90