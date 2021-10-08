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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сан-Паулу - Сантос
Сан-Паулу - Сантос: обзор матча 08 октября 2021
Сан-Паулу
08.10.2021, пятница, 00:30
Бразилия. Серия А, 24 тур
1 : 1
Завершен
Сантос
35'
Х. Кальери (П)
5'
К. Санчес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Паулу - Сантос
90'
+3
Желтая карточка
М. Гильерме
Замена
L.
️️️️
Р. Нестор
85'
Замена
М. Бенитес
️️️️
Х. Кальери
85'
80'
Желтая карточка
Д. Боса
78'
Желтая карточка
Мариньо
78'
Замена
Д. Боса
️️️️
Г. Камачо
78'
Замена
Г. Пирани
️️️️
К. Санчес
Замена
Г. Невес
️️️️
Луан
77'
64'
Замена
Л. Брага
️️️️
В. Леонардо
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Х. Кальери
35'
33'
Желтая карточка
В. Балиэйро
5'
ГОЛ! 0:1!
К. Санчес
Пас отдал
В. Заносело
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Паулу
13
Жоао Миранда
ЦЗ
10
Лусиано
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
17
Игор Гомес
ЦФ
18
Tiago Volpi
ЦФ
3
Лео
ЦФ
11
Маркиньос
ЦФ
11
Родриго Нестор
ЦФ
33
Луан
ЦФ
34
Велингтон
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Сантос
2
Эмилиано Веласкес
ЦФ
25
Винисиус Заносело
ЦФ
34
Жоао Пауло
ЦФ
3
Вагнер Леонардо
ЦФ
17
Винисиус Балиэйро
ЦФ
29
Гильерме Камачо
ЦФ
7
Карлос Санчес
ЦФ
6
Фелипе Джонатан
ЦФ
95
Маркос Гильерме
ЦФ
7
Мариньо
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Сан-Паулу
8
Габриэль Невес
ЦП
34
Бруно Алвес
ЦФ
20
Лукас Перри
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
6
Рейналдо
ЦФ
8
Габриэл Сара
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
7
Мартин Бенитес
ЦФ
7
Шейлон
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
9
Жуан
ЦФ
Сантос
3
Данило Боса
ЦФ
1
Diogenes
ЦФ
13
Жандрей
ЦФ
31
ParÃ¡
ЦФ
20
Мораес
ЦФ
20
Анжело Габриэль
ЦФ
22
Лукас Брага
ЦФ
12
Габриэл Пирани
ЦФ
9
Jobson
ЦФ
10
Жена Мота
ЦФ
9
Diego Tardelli
ЦФ
21
Raniel
ЦФ
1-1-1-5
13
Миранда
10
Лусиано
24
Ригони
11
Нестор
9
Кальери
34
Велингтон
33
Луан
11
Маркиньос
5
29
Камачо
7
Мариньо
95
Гильерме
6
Джонатан
7
Санчес
33
Луан
8
Невес
8
Невес
33
Луан
11
Нестор
28
28
11
Нестор
9
Кальери
7
Бенитес
7
Бенитес
9
Кальери
29
Камачо
3
Боса
3
Боса
29
Камачо
3
Леонардо
22
Брага
22
Брага
3
Леонардо
7
Санчес
12
Пирани
12
Пирани
7
Санчес
Остались в запасе
Сан-Паулу
Сантос
34
Бруно Алвес
ЦФ
20
Лукас Перри
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
6
Рейналдо
ЦФ
8
Габриэл Сара
ЦФ
7
Шейлон
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
9
Жуан
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
1
Diogenes
ЦФ
13
Жандрей
ЦФ
31
ParÃ¡
ЦФ
20
Мораес
ЦФ
20
Анжело Габриэль
ЦФ
9
Jobson
ЦФ
10
Жена Мота
ЦФ
9
Diego Tardelli
ЦФ
21
Raniel
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Остались в запасе
34
Бруно Алвес
ЦФ
20
Лукас Перри
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
6
Рейналдо
ЦФ
8
Габриэл Сара
ЦФ
7
Шейлон
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
9
Жуан
ЦФ
Остались в запасе
1
Diogenes
ЦФ
13
Жандрей
ЦФ
31
ParÃ¡
ЦФ
20
Мораес
ЦФ
20
Анжело Габриэль
ЦФ
9
Jobson
ЦФ
10
Жена Мота
ЦФ
9
Diego Tardelli
ЦФ
21
Raniel
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Доривал Жуниор
Статистика матча Сан-Паулу - Сантос
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
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