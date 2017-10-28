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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сан-Паулу - Сантос
Сан-Паулу - Сантос: обзор матча 28 октября 2017
Сан-Паулу
28.10.2017, суббота, 22:00
Бразилия. Серия А, 31 тур
2 : 1
Завершен
Сантос
22'
К. Куэва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Паулу - Сантос
48'
Желтая карточка
Б. Энрике
ГОЛ! 1:0!
К. Куэва
Пас отдал
Эрнанес
22'
Начало матча
Статистика матча Сан-Паулу - Сантос
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
- : -
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 31 тур
Сан-Паулу
1 : 0
18.10.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 30 тур
Сан-Паулу
0 : 0
11.10.2026
Витория
Сантос
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 31 тур
Флуминенсе
1 : 2
18.10.2026
Сантос
Информация о матче
Стадион:
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Сан-Паулу
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