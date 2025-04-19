20 апреля 2025 года на стадионе Пьер Моруа в Лилле состоится матч 30-го тура Лиги 1 между местным «Лиллем» и «Осером». Для обеих команд эта встреча является важным этапом для достижения своих целей в чемпионате. Лилль продолжает бороться за еврокубковые места, в то время как Осер стремится обеспечить себе место в Лиге 1 на следующий сезон.

«Лилль»

После 29 туров «Лилль» набрал 50 очков и занимает 5-е место в Лиге 1. В последних 5 играх команда забила 5 голов, что в среднем составляет 1 гол за игру. Однако в обороне у Лилля наблюдаются проблемы, так как они пропускают 1.20 гола за матч. В последние три игры «Лилль» одержал 2 победы и 1 ничью. Лидер атаки «Лилля» – Джонатан Дэвид, который забил 21 гол в 40 матчах. В этом сезоне команда демонстрирует хорошую атакующую игру, однако еe оборона порой не справляется с сильными соперниками.

«Осер»

«Осер» набрал 38 очков и занимает 11-е место в Лиге 1. В последних 5 играх команда забила 6 голов, что составляет в среднем 1.20 гола за матч. В последние три игры «Осер» одержал 2 победы и 1 поражение. Несмотря на недавние неудачи, команда уверенно набирает очки и продолжает стремиться к стабильности. Хамед Траоре является лучшим бомбардиром команды, забив 10 голов в 24 матчах. В обороне «Осер» выглядит достаточно крепко, пропуская в среднем 0.80 гола за игру.

Факты о командах

«Лилль»:

Находится на 5-м месте с 50 очками.

Забивает в среднем 1.00 гола за игру в последних 5 играх.

Пропускает в среднем 1.20 гола за игру в последних 5 играх.

Лучший бомбардир: Джонатан Дэвид (21 гол в 40 матчах).

«Осер»:

Находится на 11-м месте с 38 очками.

Забивает в среднем 1.20 гола за игру в последних 5 играх.

Пропускает в среднем 0.80 гола за игру в последних 5 играх.

Лучший бомбардир: Хамед Траоре (10 голов в 24 матчах).

Личные встречи 44% (7) 25% (4) 31% (5) 25 Забитых мячей 20 1.56 В среднем за матч 1.25 4:1 Крупнейшая победа 3:2 Самый результативный матч: 4:1 Самая крупная ничья: 2:2 Франция. Лига 1, 30 тур Лилль 3 : 1 Осер Франция. Лига 1, 17 тур Осер 0 : 0 Лилль Франция. Лига 1, 32 тур Осер 1 : 1 Лилль Франция. Лига 1, 1 тур Лилль 4 : 1 Осер Франция. Кубок, 1/32 финала Лилль 3 : 1 Осер Франция. Кубок Лиги, 1 раунд Лилль 0 : 1 Осер Франция. Лига 1, 26 тур Лилль 2 : 2 Осер Франция. Лига 1, 10 тур Осер 1 : 3 Лилль Франция. Лига 1, 22 тур Осер 1 : 1 Лилль Франция. Лига 1, 6 тур Лилль 1 : 0 Осер Франция. Лига 1, 26 тур Лилль 1 : 2 Осер Франция. Лига 1, 10 тур Осер 3 : 2 Лилль Франция. Лига 1, 24 тур Осер 2 : 0 Лилль Франция. Лига 1, 6 тур Лилль 3 : 2 Осер Франция. Лига 1, 31 тур Лилль 0 : 2 Осер Франция. Лига 1, 13 тур Осер 0 : 1 Лилль

Прогноз на матч «Лилль» – «Осер»

«Лилль» подходит к этому матчу в хорошем настроении, так как команда выиграла 2 из последних 3 игр. Однако «Осер» также не стоит недооценивать, особенно учитывая их отличную форму в обороне. Ожидается, что «Лилль» будет доминировать в атаке, но «Осер» может создать проблемы с обороны. Важно, что обе команды часто забивают, и с большой вероятностью мы увидим результативный матч.

Поскольку «Лилль» в среднем забивает 1 гол за матч, а «Осер» стабильно забивает в своих играх, можно ожидать, что обе команды забьют в этом матче. Однако, учитывая силу атаки «Лилля» и их положение в турнирной таблице, они будут фаворитами в этой встрече и должны одержать победу.

Рекомендованные ставки