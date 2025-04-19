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«Лилль» – «Осер»: прогноз и ставки на матч 20 апреля 2025 с коэффициентом 1.85

19 апреля 2025 10:35
Лилль - Осер
20 апр. 2025, воскресенье 16:00 | Франция. Лига 1, 30 тур
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1.85
Победа «Лилля» – коэффициент 1.85
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20 апреля 2025 года на стадионе Пьер Моруа в Лилле состоится матч 30-го тура Лиги 1 между местным «Лиллем» и «Осером». Для обеих команд эта встреча является важным этапом для достижения своих целей в чемпионате. Лилль продолжает бороться за еврокубковые места, в то время как Осер стремится обеспечить себе место в Лиге 1 на следующий сезон.

«Лилль»

После 29 туров «Лилль» набрал 50 очков и занимает 5-е место в Лиге 1. В последних 5 играх команда забила 5 голов, что в среднем составляет 1 гол за игру. Однако в обороне у Лилля наблюдаются проблемы, так как они пропускают 1.20 гола за матч. В последние три игры «Лилль» одержал 2 победы и 1 ничью. Лидер атаки «Лилля» – Джонатан Дэвид, который забил 21 гол в 40 матчах. В этом сезоне команда демонстрирует хорошую атакующую игру, однако еe оборона порой не справляется с сильными соперниками.

«Осер»

«Осер» набрал 38 очков и занимает 11-е место в Лиге 1. В последних 5 играх команда забила 6 голов, что составляет в среднем 1.20 гола за матч. В последние три игры «Осер» одержал 2 победы и 1 поражение. Несмотря на недавние неудачи, команда уверенно набирает очки и продолжает стремиться к стабильности. Хамед Траоре является лучшим бомбардиром команды, забив 10 голов в 24 матчах. В обороне «Осер» выглядит достаточно крепко, пропуская в среднем 0.80 гола за игру.

Факты о командах

«Лилль»:

  • Находится на 5-м месте с 50 очками.
  • Забивает в среднем 1.00 гола за игру в последних 5 играх.
  • Пропускает в среднем 1.20 гола за игру в последних 5 играх.
  • Лучший бомбардир: Джонатан Дэвид (21 гол в 40 матчах).

«Осер»:

  • Находится на 11-м месте с 38 очками.
  • Забивает в среднем 1.20 гола за игру в последних 5 играх.
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру в последних 5 играх.
  • Лучший бомбардир: Хамед Траоре (10 голов в 24 матчах).

Личные встречи
44% (7)
25% (4)
31% (5)
25
Забитых мячей
20
1.56
В среднем за матч
1.25
4:1
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  4:1
Самая крупная ничья:  2:2
Франция. Лига 1, 30 тур
Лилль
3 : 1
20.04.2025
Осер
Франция. Лига 1, 17 тур
Осер
0 : 0
10.01.2025
Лилль
Франция. Лига 1, 32 тур
Осер
1 : 1
22.04.2023
Лилль
Франция. Лига 1, 1 тур
Лилль
4 : 1
07.08.2022
Осер
Франция. Кубок, 1/32 финала
Лилль
3 : 1
18.12.2021
Осер
Франция. Кубок Лиги, 1 раунд
Лилль
0 : 1
29.10.2013
Осер
Франция. Лига 1, 26 тур
Лилль
2 : 2
03.03.2012
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
1 : 3
15.10.2011
Лилль
Франция. Лига 1, 22 тур
Осер
1 : 1
06.02.2011
Лилль
Франция. Лига 1, 6 тур
Лилль
1 : 0
19.09.2010
Осер
Франция. Лига 1, 26 тур
Лилль
1 : 2
28.02.2010
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
3 : 2
25.10.2009
Лилль
Франция. Лига 1, 24 тур
Осер
2 : 0
14.02.2009
Лилль
Франция. Лига 1, 6 тур
Лилль
3 : 2
20.09.2008
Осер
Франция. Лига 1, 31 тур
Лилль
0 : 2
30.03.2008
Осер
Франция. Лига 1, 13 тур
Осер
0 : 1
03.11.2007
Лилль
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Прогноз на матч «Лилль» – «Осер»

«Лилль» подходит к этому матчу в хорошем настроении, так как команда выиграла 2 из последних 3 игр. Однако «Осер» также не стоит недооценивать, особенно учитывая их отличную форму в обороне. Ожидается, что «Лилль» будет доминировать в атаке, но «Осер» может создать проблемы с обороны. Важно, что обе команды часто забивают, и с большой вероятностью мы увидим результативный матч.

Поскольку «Лилль» в среднем забивает 1 гол за матч, а «Осер» стабильно забивает в своих играх, можно ожидать, что обе команды забьют в этом матче. Однако, учитывая силу атаки «Лилля» и их положение в турнирной таблице, они будут фаворитами в этой встрече и должны одержать победу.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Лилля» – коэффициент 1.85
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.20
  • Индивидуальный тотал «Лилля» больше 1.5 – коэффициент 1.95

1.85
Победа «Лилля» – коэффициент 1.85
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Автор: Рассказов Михаил
Франция. Лига 1 Осер Лилль
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