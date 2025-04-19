20 апреля 2025 года на стадионе Пьер Моруа в Лилле состоится матч 30-го тура Лиги 1 между местным «Лиллем» и «Осером». Для обеих команд эта встреча является важным этапом для достижения своих целей в чемпионате. Лилль продолжает бороться за еврокубковые места, в то время как Осер стремится обеспечить себе место в Лиге 1 на следующий сезон.
«Лилль»
После 29 туров «Лилль» набрал 50 очков и занимает 5-е место в Лиге 1. В последних 5 играх команда забила 5 голов, что в среднем составляет 1 гол за игру. Однако в обороне у Лилля наблюдаются проблемы, так как они пропускают 1.20 гола за матч. В последние три игры «Лилль» одержал 2 победы и 1 ничью. Лидер атаки «Лилля» – Джонатан Дэвид, который забил 21 гол в 40 матчах. В этом сезоне команда демонстрирует хорошую атакующую игру, однако еe оборона порой не справляется с сильными соперниками.
«Осер»
«Осер» набрал 38 очков и занимает 11-е место в Лиге 1. В последних 5 играх команда забила 6 голов, что составляет в среднем 1.20 гола за матч. В последние три игры «Осер» одержал 2 победы и 1 поражение. Несмотря на недавние неудачи, команда уверенно набирает очки и продолжает стремиться к стабильности. Хамед Траоре является лучшим бомбардиром команды, забив 10 голов в 24 матчах. В обороне «Осер» выглядит достаточно крепко, пропуская в среднем 0.80 гола за игру.
Факты о командах
«Лилль»:
- Находится на 5-м месте с 50 очками.
- Забивает в среднем 1.00 гола за игру в последних 5 играх.
- Пропускает в среднем 1.20 гола за игру в последних 5 играх.
- Лучший бомбардир: Джонатан Дэвид (21 гол в 40 матчах).
«Осер»:
- Находится на 11-м месте с 38 очками.
- Забивает в среднем 1.20 гола за игру в последних 5 играх.
- Пропускает в среднем 0.80 гола за игру в последних 5 играх.
- Лучший бомбардир: Хамед Траоре (10 голов в 24 матчах).
Прогноз на матч «Лилль» – «Осер»
«Лилль» подходит к этому матчу в хорошем настроении, так как команда выиграла 2 из последних 3 игр. Однако «Осер» также не стоит недооценивать, особенно учитывая их отличную форму в обороне. Ожидается, что «Лилль» будет доминировать в атаке, но «Осер» может создать проблемы с обороны. Важно, что обе команды часто забивают, и с большой вероятностью мы увидим результативный матч.
Поскольку «Лилль» в среднем забивает 1 гол за матч, а «Осер» стабильно забивает в своих играх, можно ожидать, что обе команды забьют в этом матче. Однако, учитывая силу атаки «Лилля» и их положение в турнирной таблице, они будут фаворитами в этой встрече и должны одержать победу.
Рекомендованные ставки
- Победа «Лилля» – коэффициент 1.85
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.20
- Индивидуальный тотал «Лилля» больше 1.5 – коэффициент 1.95