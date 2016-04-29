Инфантино намерен помочь России и Катару провести лучшие в истории ЧМ

Недавно избранный новый президент Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA) Джанни Инфантино намерен помочь России и Катару подготовить и провести лучшие в истории чемпионаты мира. Об этом глава организации заявил в ходе саммити Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB), который проходит в Кардиффе.

«Я прагматик. Мы должны организовать два чемпионата мира, первый из которых пройдет через два года, второй — через шесть лет. Решение об этом было принято шесть лет назад. С тех пор было много спекуляций, много заявлений, но ни одного факта. Я не буду участвовать в любых спекуляциях. Я хочу работать и помогать России и Катару организовать лучшие чемпионаты мира в истории», — цитирует Инфантино издание Le Figaro.

Напомним, Россия и Катар получили право проведения международных футбольных турниров 2018/2022 годов соответственно. Матчи чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут на двенадцати стадионах в одиннадцати российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ростове-на-Дону, Сочи, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Казани и Саранске.