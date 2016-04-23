Никита Коржавин: Нужно поднимать интерес к своей команде!

Интервью главного редактора этого ресурса Никиты Коржавина, родившегося в нашем крае, для ФК «Семенов».

Рождаются в наших краях люди разных профессий и занятий. Есть среди земляков и люди, жизнь свою связавшие с футболом, а в данном случаи с футбольной журналистикой. Итак, представляем Вам футбольного специалиста из Москвы Никиту Коржавина и зададим ему несколько вопросов.

– Расскажи немного о себе. Что тебя связывает с семеновским краем?

– Связывает меня с ним многое. Во-первых, роддом, в котором я появился на свет. Во-вторых, практически все мои родственники живут либо в самом Семенове, либо где-то в относительной близости от него, в том числе в Нижнем Новгороде. Дедушка работал директором школ на Фанерном и в Беласовке (обе деревни по направлению в Заборское), бабушка учителем, отец был рекордсменом Нижегородской области по бегу, мама закончила нижегородский мединститут. Так или иначе, но для меня это все родные края, с которыми связано много всего.

– Как часто вспоминаешь свою малую родину, приезжаешь?

– В детстве на Фанерном я проводил все летние месяцы, и выезд в Семенов был своего рода путешествием в цивилизацию. Сегодня, конечно, ощущения от Семенова немного иные (но город реально развивается в лучшую сторону!). Да и я на Фанерном не так часто «зависаю». Но бываю в Семенове несколько раз в год как минимум. Там до сих пор живут мои родные, езжу в гости, вместе встречаем Новый год – в общем, расписание электричек из Горького у меня в телефоне есть. Я, кстати, и о команде ФК «Семенов» узнал, когда стоял на перроне в Семенове и увидел, как гордо прошагали два парня в шикарной клубной форме, что для меня стало настолько неожиданным, что я не мог не сфотографировать: https://twitter.com/korzhnik/status/48326248865884569.. Ну, кто себя на фото узнал?

Как ты попал в спортивную журналистику?

– Я думаю, тут стоит написать краткую версию, потому что длинную смогу рассказать, когда вы меня пригласите в гости. Не только ж к родными ездить в Семенов, пора бы уж на 28-ом году жизни и с другими жителями познакомиться. Так вот. Попал очень просто. Захотел стать журналистом и стал. Я по образованию химик-технолог, с 1-го курса понял, что это не совсем то, что хочется делать по жизни. Но университет бросать не стал, потому что он мне не особо мешал развиваться уже в нужном направлении, то есть работать. Началось все с браузерной игры «Золотая Бутса», где я стал пробовать что-то писать на тему виртуальных матчей в этом онлайн-менеджере. Где-то через год увидел объявление о наборе журналистов на один начинающий футбольный проект, написал, и мне дали шанс что-то писать уже о настоящем футболе. Никаких денег не платили, да мне и не надо было. Я получал огромный кайф от того, что мог ходить на любой матч, общаться с тренерами, игроками. Ну и с каждым годом все больше развивался в журналистском направлении. Работал на нескольких сайтах, писал в различные популярные спортивные и футбольные журналы, работал на ТВ, в пресс-службах – в общем, накопил достаточно опыта, чтобы сейчас передавать его молодым коллегам, начинающим спортивным журналистам, стажерам.

– Увлекался ли ты в детстве спортом, футболом в частности? Может быть, занимался им?

– Если я напишу, что в школе занимался 5 лет бально-спортивными танцами, то все сейчас будут смеяться, да?

– Не все. У нас даже есть футболист, тоже танцор.

– Ну тогда я не буду об этом писать. В общем, конечно, спорт у меня был с детства. Футбол – это главная игра с мячом. Каких-то больших высот я не достиг, но на уровне Люберецкого района (это в Московской области, где я учился и сейчас живу) стал чемпионом в составе своей школы. Долгое время играл вратарем, был шанс попасть в люберецкое «Торпедо», которым я по определенным причинам не воспользовался. В студенческие годы из вратаря переквалифицировался в защитника. Защищать ворота химфака – это, знаете ли, то еще было удовольствие. Входил в состав сборной университета по легкой атлетике, бегал на коротких дистанциях, прыгал в длину. Несколько лет назад на бейсболе (нет, кстати, желания в Семенове в бейсбол научиться играть?) порвал связку на одной ноге, восстановился и очень скоро уже на футболе порвал связку на другой ноге. Из-за всего этого спортивная жизнь стала не такой насыщенной. Но в последний год стараюсь вернуться в активный спорт, так что карьера как бейсбольная, так и футбольная продолжается.

– Еще недавно, насколько я знаю, ты был журналистом еженедельника «Футбол»?

– Я был журналистом еженедельника «Футбол» дважды. Первый раз еще в 2008 году попал на работу на интернет-версию журнала, где отработал редактором сайта несколько лет. Ну а второй раз пришел в издание весной 2013-го уже в статусе заместителя главного редактора самого журнала, что, конечно, является важным этапом моей профессиональной карьеры. Годы в «Футболе» помогли мне немного иначе взглянуть на весь мир спортивной журналистики и понять, какие в нем правила выживания.

– Где сейчас работаешь?

– Летом одна из лидирующих в России компаний по разработке мобильных игр – компания «Некки» (http://nekki.ru) – предложила мне возглавить свой новый футбольный проект «Бомбардир.ру» (http://bombardir.ru). Я занял должность главного редактора, собрал свою команду, пригласил много молодых ребят, которые были моими стажерами в «Футболе» и у которых теперь появился шанс проявить себя по-настоящему. Постараемся сделать что-то новое, расшевелить немного футбольную аудиторию, оторвать кусок пирога у ведущих спортивных сайтов. В общем, планов много, идей тоже. Поддержка сверху большая. Дело за малым – постараться передать наш настрой постоянным читателям, которых с каждым месяцем становится все больше. Знаю, что ФК «Семенов» открыл свой блог наSports.ru. Мы тоже скоро планируем запустить блоги, будем помогать в продвижении хорошим авторам. Ну а так как у ФК «Семенов» есть связи с руководством «Бомбардира», то, думаю, и блог может получиться очень интересным и читаемым.

– Следишь за нашим футболом? Нижегородским, семеновским?

– За ФК «Семенов» слежу только из ваших постов в группе Вконтакте. Надо будет поставить себе задачу на 2016 год – посетить хотя бы один ваш матч. За нижегородским, конечно, слежу поплотнее. Однажды посетил дерби «Волга» – ФК «Нижний Новгород», где был настоящий слив ради победы «Волги». Честно, смотреть было противно. Вот такие истории футбол совершенно не красят. Обидно, что у «Волги» все плохо, и не хочется верить, что как-то все «подзабили» на команду, на город с такой футбольной историей. Очень надеюсь, что чемпионат мира в 2018 сдвинет все в положительную сторону. Если, блин, в таком городе, как Нижний Новгород, нет футбола, то о каком светлом футбольном будущем мы вообще говорим?..

– За какие команды болеешь, какие чемпионаты предпочитаешь?

– Наверное, болеть по-настоящему сейчас уже я разучился. В школьные годы в каждом ведущем чемпионате была своя команда. Тогда мой набор был таким: «Спартак», «Челси», «Рома», «Гамбург», «Реал Мадрид», «Нант». Сейчас приятно болеть за знакомых игроков или тренеров, с которыми ты пересекался по работе. Потому что искреннее боление за команду сильно изматывает психологически. Особенно, когда твои засранцы регулярно начинают упускать победы на последних минутах, пас в касание отдать не могут или заваливают новостные ленты скандальными историями о тренерских перестановках. В общем, мне сейчас хватает приключений сборной России. Из чемпионатов всегда нравился английский. Все-таки самая раскрученная и звездная лига, отличное качество трансляций, классный футбол. Плюс, посчастливилось побывать на матче «Челси» в Лондоне, окунуться в безумную атмосферу английских фанатов, отбить мяч на трибуне, который в меня запустил кто-то из игроков «Портсмута». С такими воспоминаниями может разве что сравниться шок от клавиатуры за несколько тысяч рублей из музея хохломы в Семенове.

– Как думаешь, почему у большинства людей есть чванливое пренебрежение к своему местному футболу. И просто-таки принципиальная позиция, что оно не достойно внимания?

– Я так понимаю, речь о Семенове в том числе, да? Видимо, в Семенове стало так много развлечений (на самом деле вряд ли), что жители не могут обеспечить поддержкой главную футбольную команду города. Это печально, ребят. Я еще понимаю, вам нужно было бы выдерживать серьезную конкуренцию со стороны «Волги», которая бы играла на соседней улице. Но такого и близко нет. Да и сама «Волга» – то еще зрелище. Судя по видеонарезкам с игр «Семенова», у вас матчи-то пободрее.

– В трудные 90-е во всех зонах второй лиги было по 2 десятка команд. В первенстве нижегородской области тоже. У нас выступали до пяти профессиональных команд. Сейчас единственная «Волга» на ладан дышит, а в области некогда профессиональные клубы области у нас теперь даже среди любителей с трудом держатся на плаву. Почему футбол в регионах умирает?

– Все-таки многое зависит от региона. Думаю, не стоит перечислять регионы, чьи команды очень достойно выступают в РФПЛ, в ФНЛ. Повторю, я надеюсь, что грядущий ЧМ-2018 сможет внести хоть какие-то перемены в уровень регионального футбола. Например, насколько я знаю, после ЧМ все нижегородские тренировочные площадки, которые строят под турнир, будут отданы в распоряжение спортивных школ. Бесплатно. Несколько будет в самом Нижнем, одна в Бору. Что-то собираются реконструировать. Почему футбол умирает? Помните недавнюю историю про «Шахтер» из поселка Пешелань, который пробился в 1/32 финала Кубка России? Почитайте отличную статью об этомhttp://www.sports.ru/tribuna/blogs/voronin/824046.html. Думаю, у каждого подобного клуба проблемы примерно такие же. И как такового решения тоже нет. Просто проблемы в нашем футболе не на региональном, а на федеральном уровне. Пришло новое руководство РФС, давайте подождем каких-нибудь хороших результатов от него. Но пока все не наладится наверху, ниже никто даже смотреть не будет. К сожалению. Однако, нельзя ни в коем случае отчаиваться. Только настоящие любители игры, патриоты своих городских, районных, сельских команд держат региональный футбол хоть на каком-то уровне. И когда поступит сигнал, что, мол, ребята, можно попробовать что-то сделать, как-то подняться, вы уже будете готовы и запрыгнете на этот поезд одними из первых.

– У нас везде отказываются от помощи профессиональным клубам из бюджета в пользу массового спорта, любительского. Таковыми является клубы нашего чемпионата. Все команды областного Первенства содержатся местными администрациями. Но почему-то и здесь большинство команд еле наскребают на самые необходимы нужды. Почему так происходит?

– Всем всегда что-то надо. Видимо, у местных администраций тоже есть какой-то свой лист приоритетов. Исходя из потребностей жителей и тратятся бюджетные деньги. Раз у людей нет интереса к футболу, то зачем на него тратить деньги? Жизнь – боль. Согласен. Есть ли в таком случае хоть какой-то выход? Есть. И вы его сами знаете. Нужно поднимать интерес к своей команде. Если вы бы каждую неделю давали инфоповод о команде типа такого http://bombardir.ru/news/450285, то через несколько месяцев-полгода у вас бы отбоя не было от журналистов, которым стало бы интересно, что за ФК «Семенов» такой тут переполошил весь любительский футбол России. Вот эта новость про Денисова на «Бомбардире» стала самой популярной за день. Ее прочитали несколько тысяч человек. А я знаю, что новость перепечатали и другие СМИ. Представляете, какой охват из одного шутливого поста? Или, например, вы знаете, чем известен клуб «Енисей»? Ни фига не футбольными успехами. А своим твиттером https://twitter.com/fc_yenisey. Недавно они попросили Дмитрия Маликова записать гимн клуба. Тот им отказал, но и об этом отказе написали СМИ. Ваша задача – заявить о себе сначала на уровне страны, а потом на уровне города. Да, дикость какая-то получается, но только так вы сможете достучаться до местных властей. Точнее за вас им тогда постучат другие, еще более заинтересованные люди. Есть спрос, будет и предложение. Осталось заинтересовать жизнью ФК «Семенов» не только меня, как неравнодушного человека к нашему городу, а всю страну! Но когда станете популярными, не забудьте оставить местечко на футболках под логотип вашего главного информационного партнера – «Бомбардир.ру».

– Спасибо. Ждем на играх в Семенове!

– Спасибо за вопросы и неожиданный интерес к моей персоне. До встречи на футболе!