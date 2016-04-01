3 аргумента «за» и «против» просмотра Эль-Классико.

Уже завтра состоится главное противостояние планеты– «Барселона» примет «Реал».Блог « Опыты дилетанта.Футбол « приводит аргументы почему вы должны (не) посмотреть(это уже вам решать), предстоящее Эль-Классико.

Против

Отсутствие турнирных задач.

«Барселона» этот чемпионат, по всей видимости, выиграла, а «Реал"-проиграл. Правда у « сливочных» есть шанс побороться за второе место, но на это ли рассчитывает такой клуб, как"Реал"?

Перерыв на сборные.

Матч состоится сразу же после перерывов на сборные. Игроки приедут уставшими, да и на подготовку с клубом у них будут считанные дни. Из– за этого возможна некая несыгранность или вялость в игре.

Травмы

Совсем недавно, появилась информация, что в Эль-Классико могут не сыграть ведущие игроки «Реала"-Кроос и Варан. Также совсем недавно восстановились после небольших травм Иньеста и Ракитич.

Альтернатива:

Чемпионат Англии.32 тур.

Ливерпуль-Тоттенхэм

2.04.19:30 Стадион «Энфилд Роут»

Телетрансляция: Матч!Футбол 1

За

Возможно последнее Эль-Классико Роналду.

Совсем недавно к нам пришла новость: «Криштиану продаёт два своих дома в Испании». Значит ли это, что этим летом португалец уйдет из Мадрида– не знаю. Если это так то это конец целой эпохи: конец непосредственного противостояния Месси и Роналду.

Возможный 500 гол в карьере Месси

В недавнем матче отборочного этапа к ЧМ-2018 Лео забил Боливии(2:0)

и довёл число своих мячей в карьере до 499. Как не сложно догадаться, если аргентинец забьет «Реалу», то число его голов будет равняться 500.Символично будет, не правда ли?

Это Эль-Классико.

Ничего подробно пояснять не буду. Главное противостояние мирового футбола, лучшие футболисты планеты, повышенный интерес...

Чемпионат Испании.31 тур.

Барселона– Реал Мадрид

2.04 21: 30 Стадион «Камп Ноу»

Телетрансляция:Матч!

P.S.Что же я привёл по три аргумента– дело за вами, что смотреть на этих выходных. Я лишь желаю, чтобы вы сделали правильный выбор, чтобы ваш матч оказался ярким и оставил только приятные впечатления.