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    Опыты дилетанта.Футбол Все блоги -

    3 аргумента «за» и «против» просмотра Эль-Классико.

    1 апреля 2016
    Уже завтра состоится главное противостояние планеты– «Барселона» примет «Реал».Блог « Опыты дилетанта.Футбол « приводит аргументы почему вы должны (не) посмотреть(это уже вам решать), предстоящее Эль-Классико.

    Против

    Отсутствие турнирных задач.

    «Барселона» этот чемпионат, по всей видимости, выиграла, а «Реал"-проиграл. Правда у « сливочных» есть шанс побороться за второе место, но на это ли рассчитывает такой клуб, как"Реал"?

    Перерыв на сборные.

    Матч состоится сразу же после перерывов на сборные. Игроки приедут уставшими, да и на подготовку с клубом у них будут считанные дни. Из– за этого возможна некая несыгранность или вялость в игре.

    Травмы

    Совсем недавно, появилась информация, что в Эль-Классико могут не сыграть ведущие игроки «Реала"-Кроос и Варан. Также совсем недавно восстановились после небольших травм Иньеста и Ракитич.

    Альтернатива:

    Чемпионат Англии.32 тур.

    Ливерпуль-Тоттенхэм

    2.04.19:30 Стадион «Энфилд Роут»

    Телетрансляция: Матч!Футбол 1

    За

    Возможно последнее Эль-Классико Роналду.

    Совсем недавно к нам пришла новость: «Криштиану продаёт два своих дома в Испании». Значит ли это, что этим летом португалец уйдет из Мадрида– не знаю. Если это так то это конец целой эпохи: конец непосредственного противостояния Месси и Роналду.

    Возможный 500 гол в карьере Месси

    В недавнем матче отборочного этапа к ЧМ-2018 Лео забил Боливии(2:0)

    и довёл число своих мячей в карьере до 499. Как не сложно догадаться, если аргентинец забьет «Реалу», то число его голов будет равняться 500.Символично будет, не правда ли?

    Это Эль-Классико.

    Ничего подробно пояснять не буду. Главное противостояние мирового футбола, лучшие футболисты планеты, повышенный интерес...

    Чемпионат Испании.31 тур.

    Барселона– Реал Мадрид

    2.04 21: 30 Стадион «Камп Ноу»

    Телетрансляция:Матч!

    P.S.Что же я привёл по три аргумента– дело за вами, что смотреть на этих выходных. Я лишь желаю, чтобы вы сделали правильный выбор, чтобы ваш матч оказался ярким и оставил только приятные впечатления.

    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      Краснодарский язь 2 апреля 2016, 12:28

      статья хорошая, но нужно больше содержания

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