3 аргумента «за» и «против» просмотра Эль-Классико.

статья хорошая, но нужно больше содержания
Против
Отсутствие турнирных задач.
«Барселона» этот чемпионат, по всей видимости, выиграла, а «Реал"-проиграл. Правда у « сливочных» есть шанс побороться за второе место, но на это ли рассчитывает такой клуб, как"Реал"?
Перерыв на сборные.
Матч состоится сразу же после перерывов на сборные. Игроки приедут уставшими, да и на подготовку с клубом у них будут считанные дни. Из– за этого возможна некая несыгранность или вялость в игре.
Травмы
Совсем недавно, появилась информация, что в Эль-Классико могут не сыграть ведущие игроки «Реала"-Кроос и Варан. Также совсем недавно восстановились после небольших травм Иньеста и Ракитич.
Альтернатива:
Чемпионат Англии.32 тур.
Ливерпуль-Тоттенхэм
2.04.19:30 Стадион «Энфилд Роут»
Телетрансляция: Матч!Футбол 1
За
Возможно последнее Эль-Классико Роналду.
Совсем недавно к нам пришла новость: «Криштиану продаёт два своих дома в Испании». Значит ли это, что этим летом португалец уйдет из Мадрида– не знаю. Если это так то это конец целой эпохи: конец непосредственного противостояния Месси и Роналду.
Возможный 500 гол в карьере Месси
В недавнем матче отборочного этапа к ЧМ-2018 Лео забил Боливии(2:0)
и довёл число своих мячей в карьере до 499. Как не сложно догадаться, если аргентинец забьет «Реалу», то число его голов будет равняться 500.Символично будет, не правда ли?
Это Эль-Классико.
Ничего подробно пояснять не буду. Главное противостояние мирового футбола, лучшие футболисты планеты, повышенный интерес...
Чемпионат Испании.31 тур.
Барселона– Реал Мадрид
2.04 21: 30 Стадион «Камп Ноу»
Телетрансляция:Матч!
P.S.Что же я привёл по три аргумента– дело за вами, что смотреть на этих выходных. Я лишь желаю, чтобы вы сделали правильный выбор, чтобы ваш матч оказался ярким и оставил только приятные впечатления.