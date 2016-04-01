Действительно интересный факт!

Неожиданные и очень странные правила по отношению к футболу в некоторых странах!

— Знаете ли Вы, что футбол в данный момент официально запрещен в Афганистане, Гренландии и Кампучии? Интересный факт — в Америке, в штате Юта — европейский футбол разрешен при условии, если поле располагается от церкви не ближе чем 1.5 мили. Однако, для американского футбола, гольфа и бейсбола — это расстояние всего 0,5 мили.