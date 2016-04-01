Действительно интересный факт!

В интернете, часто встречается информация, о том, что якобы футбол запрещен в Афганистане, Гренландии, Кампучии.
О актуальности данного факта, меня сразу же натолкнула Кампучия. Попробуйте отыскать на современной карте страну с таким названием. Кампучии – нет, с 1989 года, она стала Камбоджей, имеет свою сборную по футболу, и является членом ФИФА, ещё с 1953 года.
Также, на картах нет суверенной страны с названием Гренландия – это всего лишь часть Дании. Хотя, в Гренландии существует своя неофициальная сборная по футболу.
Правда, футбол все же был запрещён в Афганистане, когда у власти на большей части территории этой страны стояло движение "Талибан". Но после возвращения на мировую арену в 2002 году афганский футбол совершил впечатляющий рывок в своем развитии, который стал особенно очевиден в нынешнем отборочном турнире. За три предыдущие отборочные кампании «афганские львы» добыли лишь одну победу. На этот раз в активе азиатской сборной сразу три победы, в том числе — в последнем туре над четырехкратным триумфатором Чемпионата АСЕАН сборной Сингапура.
К сожалению, а скорее к радости, мне так и не удалось отыскать страну, где, на данное время, футбол официально запрещен. Ура, товарищи, футбол – воистину, игра миллионов! (с)
— Знаете ли Вы, что футбол в данный момент официально запрещен в Афганистане, Гренландии и Кампучии? Интересный факт — в Америке, в штате Юта — европейский футбол разрешен при условии, если поле располагается от церкви не ближе чем 1.5 мили. Однако, для американского футбола, гольфа и бейсбола — это расстояние всего 0,5 мили.