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    Дмитрий Aленичев его перспективы в Спартаке.

    15 марта 2016
    Нужен ли он Спартаку??
    Вот уже почти сезон как Спартаком руководит Дмитрий Анатольевич Аленичев.и за это время он успел лишь запомниться 7 защитниками и оборонительной игрой.Спартак конец его стиль игры в Origin ничего не может с этим поделать Так может стоит пригласить более опытного тренера,а не вылетевшего в прошлом сезоне в ФНЛ.как Вы уже поняли я имею в виду Курбана Бикеивича Бердыева. Бердыев-опытный специалист имеющий опыт так сказать приводить команды которые он возглавляет к чемпионству. Ну а нынешний наставник красно- белых Дмитрий Аленичев,как тренер ничего не добился и собственно говоря он не достоин возглавлять Спартак.И не надо говорить,что он играл за Спартак и становился чемпионом с ним в качестве игрока.Но хороший игрок еще не значит хороший тренер.Разве Юрген Клоп играл за Боррусию?? Нет и становился с ней чемпионом неоднократно. Так что я считаю,что Дмитрий Аленичев еще не дорос как тренер до уровня Спартака.Я считаю нужно пригласить Курбана Бикеивича по окончании сезона,хотя вряд ли он согласится,когда имеет шанс попасть в Лигу Чемпионов.Но попробовать всё-таки стоит.И купить футболистов которых скажет. Таково мое мнение
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 29 марта 2016, 01:17

      Блин, хреновых советчиков у Федуна и без тебя хватает, ага. Бердыев - человек сложный, себе на уме, ага, пошло у него в Ростове пусть там и сидит, совсем не факт, что он сможет быть полезным Спартаку с очередным Эдуардо...

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