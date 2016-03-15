Дмитрий Aленичев его перспективы в Спартаке.

Нужен ли он Спартаку??

Вот уже почти сезон как Спартаком руководит Дмитрий Анатольевич Аленичев.и за это время он успел лишь запомниться 7 защитниками и оборонительной игрой.Спартак конец его стиль игры в Origin ничего не может с этим поделать Так может стоит пригласить более опытного тренера,а не вылетевшего в прошлом сезоне в ФНЛ.как Вы уже поняли я имею в виду Курбана Бикеивича Бердыева. Бердыев-опытный специалист имеющий опыт так сказать приводить команды которые он возглавляет к чемпионству. Ну а нынешний наставник красно- белых Дмитрий Аленичев,как тренер ничего не добился и собственно говоря он не достоин возглавлять Спартак.И не надо говорить,что он играл за Спартак и становился чемпионом с ним в качестве игрока.Но хороший игрок еще не значит хороший тренер.Разве Юрген Клоп играл за Боррусию?? Нет и становился с ней чемпионом неоднократно. Так что я считаю,что Дмитрий Аленичев еще не дорос как тренер до уровня Спартака.Я считаю нужно пригласить Курбана Бикеивича по окончании сезона,хотя вряд ли он согласится,когда имеет шанс попасть в Лигу Чемпионов.Но попробовать всё-таки стоит.И купить футболистов которых скажет. Таково мое мнение

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