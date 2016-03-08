Ограбление букмекерской. Выпуск 3.

08.03.2016

Привет всем!

Ухх... сегодня, для начала, хочется поздравить всех болельщиц футбола (если здесь таковые имеются) с 8 марта. Ну и сразу перейти к прогнозам, благо их сегодня будет очень много, так как день у нас богатый на матчи. Приступим!

(коэффиценты взяты из букмекерской конторы 1ХBet) (минимальный коэффицент - 1.6) (все матчи начинаются в 20:00 и позже по московскому времени)

Шотландия. Вторая Лига.

Бервик - Арброт - Обе Забьют (1.62) - - - -

Ист Стерлинг - Клайд - ТБ 2.5 (1.65) ++++

Элгин Сити - Стерлинг Альбион - П1 (1.66) ++++

Шотландия. Первая Лига.

Данфермлайн - Альбион Роверс - ИТ1Б 2.5 (1.91) - - - -

Эйр - Стейнхаузмур - ТБ 3.5 (2.18) ++++

Эйрдрионианс - Форфар - ТМ 2.5 (2.19) ++++

Шотландия. Чемпионшип.

Дамбартон - Аллоа Атлетик - П1 (1.77) ++++

Райт Роверс - Куин Оф Саус - П1 (2.64) ++++

Шотландия. Премьер-Лига.

Партик - Абердин - П2 (2.21) ++++

Англия. Кубок ФА.

Халл Сити - Арсенал - П2 (1.64) ++++

Англия. Ванарама. Национальная Лига Юг.

Мэйденхэд - Эббсфлит Юнайтед - ТБ 2.5 (1.78) - - - -

Оксфорд Сити - Мэйстоун - Х2 (1.69) ++++

Ст. Албанс - Уэстон - ТБ 2.5 (1.68) ++++

Уайтфоук - Хейз Энд Идинг - Х2 (1.89) ++++

Хемел Хэмпстед - Истборн Боро - ТБ 2.5 (1.67) - - - -

Англия. Ванарама. Национальная Лига Север.

Гейнсборо - Курзон Аштон - Обе Забьют (1.61) - - - -

Тэмворс - Харрогейт - П2 (2.65) - - - -

Уорчестер - Алфертон - П2 (2.81) - - - -

Файлд _ Корби Таун - ТБ 3 (1.65) возврат ставки

Англия. Ванарама. Национальная Лига.

Алтринчем - Гейтсхэд - Обе Забьют (1.72) ++++

Барроу - Борхэм Вуд - Х2 (1.76) ++++

Бромли - Галифакс Таун - П1 (2.58) ++++

Гримсбли Таун - Саутпорт - ТБ 2.5 (1.79) - - - -

Гуисли - Транмер Роверс - П2 (1.91) - - - -

Довер - Уэллинг - ТБ 2.5 (1.8) ++++

Истли - Уокинг - П1 (1.85) ++++

Торки Юнайтед - Брэйнтри - ТМ 2.5 (1.71) - - - -

Честер - Алдершот - ТМ 2.5 (1.9) - - - -

Англия. Вторая Лига.

Аккрингтон - Портсмут - П1 (2.61) - - - -

Бристоль Роверс - Уимблдон - ТМ 2.5 (1.88) - - - -

Дагенхэм и Рэдбридж - Карлайл Юнайтед - ТМ 2.5 (1.84) ++++

Ньюпорт - Барнет - П1 (2.37) - - - -

Англия. Первая Лига.

Бредфорд Сити - Бертон Альбион - Обе Забьют (2.1) - - - -

Сканторп Юнайтед - Донкастер - ТМ 2.5 (1.74) ++++

Шрусбери Таун - Ковентри Сити - П1 ( 3.14) ++++

Англия. Чемпионшип.

Блэкберн - Бирмингем - ТМ 2.5 (1.67) ++++

Брайтон - Шеффилд - П1 (1.99) - - - -

Вулверхэмптон - Бристоль Сити - П1 (2.67) ++++

Кардифф - Лидс - П1 (1.78) - - - -

КПР - Дерби Каунти - П2 (2.38) - - - -

Ноттингем Форест - Престон - ТМ 2.5 (1.6) ++++

Ротерхэм - Мидлсбро - П2 (1.85) - - - -

Фулхэм - Бёрнли - ТБ 2.5 (2) ++++

Хаддерсфилд Таун - Рединг - Обе Забьют (1.87) ++++

Чарльтон - МК Донс - ТБ 2.5 (2) - - - -

Болтон Уондерерс - Ипсвич Таун - ТМ 2.5 (1.82) - - - -

Ну вот и всё. Спасибо вам за внимание и удачи!

Update:

Выиграно ставок: 24

Проиграно ставок: 21