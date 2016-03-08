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    Ограбление букмекерской. Выпуск 3.

    8 марта 2016
    08.03.2016

    Привет всем!

    Ухх... сегодня, для начала, хочется поздравить всех болельщиц футбола (если здесь таковые имеются) с 8 марта. Ну и сразу перейти к прогнозам, благо их сегодня будет очень много, так как день у нас богатый на матчи. Приступим!

    (коэффиценты взяты из букмекерской конторы 1ХBet) (минимальный коэффицент - 1.6) (все матчи начинаются в 20:00 и позже по московскому времени)

    Шотландия. Вторая Лига.

    Бервик - Арброт - Обе Забьют (1.62) - - - -

    Ист Стерлинг - Клайд - ТБ 2.5 (1.65) ++++

    Элгин Сити - Стерлинг Альбион - П1 (1.66) ++++

    Шотландия. Первая Лига.

    Данфермлайн - Альбион Роверс - ИТ1Б 2.5 (1.91) - - - -

    Эйр - Стейнхаузмур - ТБ 3.5 (2.18) ++++

    Эйрдрионианс - Форфар - ТМ 2.5 (2.19) ++++

    Шотландия. Чемпионшип.

    Дамбартон - Аллоа Атлетик - П1 (1.77) ++++

    Райт Роверс - Куин Оф Саус - П1 (2.64) ++++

    Шотландия. Премьер-Лига.

    Партик - Абердин - П2 (2.21) ++++

    Англия. Кубок ФА.

    Халл Сити - Арсенал - П2 (1.64) ++++

    Англия. Ванарама. Национальная Лига Юг.

    Мэйденхэд - Эббсфлит Юнайтед - ТБ 2.5 (1.78) - - - -

    Оксфорд Сити - Мэйстоун - Х2 (1.69) ++++

    Ст. Албанс - Уэстон - ТБ 2.5 (1.68) ++++

    Уайтфоук - Хейз Энд Идинг - Х2 (1.89) ++++

    Хемел Хэмпстед - Истборн Боро - ТБ 2.5 (1.67) - - - -

    Англия. Ванарама. Национальная Лига Север.

    Гейнсборо - Курзон Аштон - Обе Забьют (1.61) - - - -

    Тэмворс - Харрогейт - П2 (2.65) - - - -

    Уорчестер - Алфертон - П2 (2.81) - - - -

    Файлд _ Корби Таун - ТБ 3 (1.65) возврат ставки

    Англия. Ванарама. Национальная Лига.

    Алтринчем - Гейтсхэд - Обе Забьют (1.72) ++++

    Барроу - Борхэм Вуд - Х2 (1.76) ++++

    Бромли - Галифакс Таун - П1 (2.58) ++++

    Гримсбли Таун - Саутпорт - ТБ 2.5 (1.79) - - - -

    Гуисли - Транмер Роверс - П2 (1.91) - - - -

    Довер - Уэллинг - ТБ 2.5 (1.8) ++++

    Истли - Уокинг - П1 (1.85) ++++

    Торки Юнайтед - Брэйнтри - ТМ 2.5 (1.71) - - - -

    Честер - Алдершот - ТМ 2.5 (1.9) - - - -

    Англия. Вторая Лига.

    Аккрингтон - Портсмут - П1 (2.61) - - - -

    Бристоль Роверс - Уимблдон - ТМ 2.5 (1.88) - - - -

    Дагенхэм и Рэдбридж - Карлайл Юнайтед - ТМ 2.5 (1.84) ++++

    Ньюпорт - Барнет - П1 (2.37) - - - -

    Англия. Первая Лига.

    Бредфорд Сити - Бертон Альбион - Обе Забьют (2.1) - - - -

    Сканторп Юнайтед - Донкастер - ТМ 2.5 (1.74) ++++

    Шрусбери Таун - Ковентри Сити - П1 ( 3.14) ++++

    Англия. Чемпионшип.

    Блэкберн - Бирмингем - ТМ 2.5 (1.67) ++++

    Брайтон - Шеффилд - П1 (1.99) - - - -

    Вулверхэмптон - Бристоль Сити - П1 (2.67) ++++

    Кардифф - Лидс - П1 (1.78) - - - -

    КПР - Дерби Каунти - П2 (2.38) - - - -

    Ноттингем Форест - Престон - ТМ 2.5 (1.6) ++++

    Ротерхэм - Мидлсбро - П2 (1.85) - - - -

    Фулхэм - Бёрнли - ТБ 2.5 (2) ++++

    Хаддерсфилд Таун - Рединг - Обе Забьют (1.87) ++++

    Чарльтон - МК Донс - ТБ 2.5 (2) - - - -

    Болтон Уондерерс - Ипсвич Таун - ТМ 2.5 (1.82) - - - -

    Ну вот и всё. Спасибо вам за внимание и удачи!

    Update:

    Выиграно ставок: 24

    Проиграно ставок: 21

    Рейтинг: 5 Голосов: 1
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