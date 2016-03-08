Ограбление букмекерской. Выпуск 3.

Привет всем!
Ухх... сегодня, для начала, хочется поздравить всех болельщиц футбола (если здесь таковые имеются) с 8 марта. Ну и сразу перейти к прогнозам, благо их сегодня будет очень много, так как день у нас богатый на матчи. Приступим!
(коэффиценты взяты из букмекерской конторы 1ХBet) (минимальный коэффицент - 1.6) (все матчи начинаются в 20:00 и позже по московскому времени)
Шотландия. Вторая Лига.
Бервик - Арброт - Обе Забьют (1.62) - - - -
Ист Стерлинг - Клайд - ТБ 2.5 (1.65) ++++
Элгин Сити - Стерлинг Альбион - П1 (1.66) ++++
Шотландия. Первая Лига.
Данфермлайн - Альбион Роверс - ИТ1Б 2.5 (1.91) - - - -
Эйр - Стейнхаузмур - ТБ 3.5 (2.18) ++++
Эйрдрионианс - Форфар - ТМ 2.5 (2.19) ++++
Шотландия. Чемпионшип.
Дамбартон - Аллоа Атлетик - П1 (1.77) ++++
Райт Роверс - Куин Оф Саус - П1 (2.64) ++++
Шотландия. Премьер-Лига.
Партик - Абердин - П2 (2.21) ++++
Англия. Кубок ФА.
Халл Сити - Арсенал - П2 (1.64) ++++
Англия. Ванарама. Национальная Лига Юг.
Мэйденхэд - Эббсфлит Юнайтед - ТБ 2.5 (1.78) - - - -
Оксфорд Сити - Мэйстоун - Х2 (1.69) ++++
Ст. Албанс - Уэстон - ТБ 2.5 (1.68) ++++
Уайтфоук - Хейз Энд Идинг - Х2 (1.89) ++++
Хемел Хэмпстед - Истборн Боро - ТБ 2.5 (1.67) - - - -
Англия. Ванарама. Национальная Лига Север.
Гейнсборо - Курзон Аштон - Обе Забьют (1.61) - - - -
Тэмворс - Харрогейт - П2 (2.65) - - - -
Уорчестер - Алфертон - П2 (2.81) - - - -
Файлд _ Корби Таун - ТБ 3 (1.65) возврат ставки
Англия. Ванарама. Национальная Лига.
Алтринчем - Гейтсхэд - Обе Забьют (1.72) ++++
Барроу - Борхэм Вуд - Х2 (1.76) ++++
Бромли - Галифакс Таун - П1 (2.58) ++++
Гримсбли Таун - Саутпорт - ТБ 2.5 (1.79) - - - -
Гуисли - Транмер Роверс - П2 (1.91) - - - -
Довер - Уэллинг - ТБ 2.5 (1.8) ++++
Истли - Уокинг - П1 (1.85) ++++
Торки Юнайтед - Брэйнтри - ТМ 2.5 (1.71) - - - -
Честер - Алдершот - ТМ 2.5 (1.9) - - - -
Англия. Вторая Лига.
Аккрингтон - Портсмут - П1 (2.61) - - - -
Бристоль Роверс - Уимблдон - ТМ 2.5 (1.88) - - - -
Дагенхэм и Рэдбридж - Карлайл Юнайтед - ТМ 2.5 (1.84) ++++
Ньюпорт - Барнет - П1 (2.37) - - - -
Англия. Первая Лига.
Бредфорд Сити - Бертон Альбион - Обе Забьют (2.1) - - - -
Сканторп Юнайтед - Донкастер - ТМ 2.5 (1.74) ++++
Шрусбери Таун - Ковентри Сити - П1 ( 3.14) ++++
Англия. Чемпионшип.
Блэкберн - Бирмингем - ТМ 2.5 (1.67) ++++
Брайтон - Шеффилд - П1 (1.99) - - - -
Вулверхэмптон - Бристоль Сити - П1 (2.67) ++++
Кардифф - Лидс - П1 (1.78) - - - -
КПР - Дерби Каунти - П2 (2.38) - - - -
Ноттингем Форест - Престон - ТМ 2.5 (1.6) ++++
Ротерхэм - Мидлсбро - П2 (1.85) - - - -
Фулхэм - Бёрнли - ТБ 2.5 (2) ++++
Хаддерсфилд Таун - Рединг - Обе Забьют (1.87) ++++
Чарльтон - МК Донс - ТБ 2.5 (2) - - - -
Болтон Уондерерс - Ипсвич Таун - ТМ 2.5 (1.82) - - - -
Ну вот и всё. Спасибо вам за внимание и удачи!
Update:
Выиграно ставок: 24
Проиграно ставок: 21