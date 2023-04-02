Приложение «Фонбет» на «Андроид»: правила скачивания и использования

Приложение букмекерской конторы «Фонбет» дает беттору возможность заключать пари в любое время и место, когда он пожелает. Скачать «Фонбет» на Андроид можно с сайта букмекерской конторы совершенно бесплатно. В приложении игроку доступен тот же функционал, что и на десктопном сайте, но с меньшим потреблением трафика и оптимизацией под смартфоны и планшеты. В этом обзоре мы расскажем, как скачать приложение на «Андроид», и какие опции в нем есть.

Как скачать Фонбет на Андроид: инструкция

Скачать приложение «Фонбет» на Андроид можно только с официального сайта БК. В магазине Play Market нет ни одной программы, связанной с азартными играми – такова политика компании Google.

Перед скачиванием перейдите в настройки телефона, раздел «Безопасность», и разрешите скачивание приложений из неизвестных источников. Для загрузки софта перейдите на мобильную версию fon.bet/mobile. Она открывается автоматически при входе на сайт с телефона или планшета. В нижней части экрана вы увидите ссылку для скачивания.

Также можно открыть всплывающее меню-«гамбургер» (три горизонтальные полоски слева вверху) и зайти в раздел «Приложения». Нажмите «Скачать» около версии ПО для Android.

Загрузка файла APK в обоих случаях начнется автоматически. Требуется версия Android 5.0 и выше. Откройте скачанный файл и нажмите «Установить». Ярлык установленного приложения появится на экране вашего гаджета.

Если при установке возникли какие-либо вопросы, вы можете обратиться в службу поддержки «Фонбета».

Как пройти регистрацию и верификацию в приложении «Фонбет»?

Процедура регистрации в приложении Fonbet для «Андроид» ничем не отличается от аналогичной на десктопном сайте fon.bet.

Нажмите кнопку «Регистрация», обрамленную красным фоном.

Заполните форму – номер телефона, пароль и промокод при наличии. Согласитесь с правилами приема ставок и обработкой личных данных. Нажмите «Далее». На указанный номер телефона придет смс с кодом подтверждения. Введите его, чтобы завершить регистрацию.

На этом процедура создания счета окончена. Однако для возможности пополнения счета и заключения пари вам нужна также верификация. Она нужна для подтверждения личности беттора и его возраста (не младше 18 лет). Для начала процедуры перейдите во вкладку «Мой профиль» в личном кабинете и нажмите «Завершить идентификацию».

У легального российского букмекера Fonbet есть два уровня идентификации: начальный и основной. После начальной верификации вы сможете пополнять счет и делать ставки, но ваши лимиты будут ограничены (60 тыс. р. на одну операцию). Повысить уровень идентификации можно в любой момент.

Начальная идентификация проходит в удаленном режиме.

По данным паспорта. Заполните все личные данные на странице идентификации и нажмите «Продолжить». Ожидайте подтверждения вашего аккаунта. В редких случаях администрация просит игрока пройти видеоконференцию или прислать селфи с документом.

Через Госуслуги. Для этого способа у беттора должен быть подтвержденный аккаунт Госуслуг. Зайдите на страницу верификации через gosuslugi.ru и зарегистрируйтесь на сайте ЦУПИС с тем телефоном, который указали при создании аккаунта «Фонбет». Подтвердите личность через Госуслуги.

Полная (основная) идентификация потребует от беттора чуть больше усилий. Потребуется личное присутствие в одной из точек проведения процедуры – в салонах «Связного» или Contact. Возьмите с собой паспорт и скажите оператору, что хотите пройти верификацию, а также свой номер телефона, указанный при регистрации. Услуга платная.

Если у вас уже имеется аккаунт в «ЕДИНОМ ЦУПИС», дополнительная идентификация не требуется. Вам будет присвоен статус счета «Фонбет» в зависимости от статуса в ЦУПИС. Если статус в ЦУПИС «Неперсонифицированный», то в БК вы получите начальный уровень верификации, если «Персонифицированный» – основной.

Функционал приложения Fonbet на «Андроид»

Приложение «Фонбет» вызывает у пользователей, в основном, только хвалебные отзывы. Программа создана в тех же тонах, что и основной сайт – преобладает красный цвет. Каждый раздел максимально удобен для использования со смартфона или планшета.

На главной странице приложения вы увидите топ-события дня, предлагаемые букмекером. Чтобы перейти к большинству функций, нажмите на меню-«гамбургер» вверху. Там, в частности, есть основные игровые разделы – «Линия» и «Лайв». Доступен фильтр по видам спорта для легкого поиска. Чтобы заключить пари, нажмите на коэффициент около нужного исхода. Событие переместится в купон, где останется ввести сумму.

Как и на главном сайте «Фонбет», в приложении для «Андроид» есть видеотрансляции матчей. Вы можете следить за ходом лайв-события вживую или при помощи матч-центра, который доступен для каждой игры. Результаты прошедших матчей и статистику можно просмотреть в меню слева.

На сайте «Фонбета» также есть инструкция по кастомизации софта. Беттор может настроить следующие функции:

действия при изменении коэффициентов (всегда принимать пари, спрашивать у игрока);

ставка в 1 клик;

запомнить сумму ставки;

установить PIN-код на счет;

подписка на события (вы сможете получать оповещения о развитии событий в матчах, на которые поставили, или о конечных результатах).

Как пополнить счет и вывести деньги через приложение?

Пополнить счет через приложение «Андроид» можно всеми доступными в БК «Фонбет» способами:

банковской картой;

с баланса телефона (для российских мобильных операторов);

с кошелька ЦУПИС или ЮMoney;

через SberPay;

банковским переводом.

Минимальная сумма пополнения – 100 р. Деньги зачисляются на баланс мгновенно. Контора не берет комиссию за пополнение, однако процент может удерживаться платежной системой (например, у оператора Tele2 – 8,5%).

Выводить деньги можно лишь тем методом, который уже использовался для пополнения. Например, банковскую карту нужно привязать к счету. Если вывод денег невозможен на ту платежку, с которой было пополнение (например, мобильный баланс), администрация разрешит изменить способ. Минимальная сумма на вывод – 100 р. Комиссия не взимается.

Бонус 2000 р. в приложении «Фонбет»

Букмекер предусмотрел поощрение для клиентов, которые регистрируются и делают ставки в приложении для «Андроид» или iOS. Правила акционного предложения следующие:

Пройти регистрацию и полную идентификацию на сайте «Фонбет» или в приложении.

Пополнить счет и сделать как минимум одну ставку на сумму от 100 р. БК начислит вам 4 фрибета по 500 р. каждый. Использовать бонусы можно только в приложении «Фонбет» для ставок на любые события с коэффициентом не более 5.0. На использование всех фрибетов отводится 5 дней. В случае успешной ставки вы получаете чистую сумму выигрыша (минус размер самого фрибета).

Чем отличаются приложения Fonbet на Android и iOS?

Интерфейс и функционал приложений полностью схож как между собой, так и по сравнению с главным сайтом. Чтобы бесплатно загрузить ПО для iOS, можно воспользоваться тем же разделом «Приложения» на мобильном сайте букмекерской конторы или найти программу непосредственно в AppStore. С сайта БК «Фонбет» система все равно перебрасывает беттора в официальный магазин.

После загрузки ПО распакуйте файл и установите его на свой гаджет. Для установки нужна iOS 10.0 или более новая версия.

FAQ

Как скачать приложение Фонбет на Андроид и установить?

Загрузить программу можно только с официального сайта БК. Перейдите на fon.bet с мобильного или планшета – и на главном экране будет ссылка на скачивание. После загрузки файла APK на ваше устройство запустите установку.

Есть ли бонус при установке приложения?

Бонуса за установку софта нет, однако в приложении можно получить фрибет 2000 р. за первое пополнение.

Почему нельзя скачать приложение на «Андроид» из магазина Play Market?

Политика Google не предусматривает размещение в магазине приложений, связанных с азартными играми.

Чем отличается приложение от основного сайта?

Скачанный софт адаптирован под мобильные устройства и имеет другое расположение блоков. По функционалу отличий нет.