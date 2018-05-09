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    Агентство новостей Все блоги -

    Российские ученые разработали двигатель «на водке»

    25 ноября 2018
    Нефтяники в панике)))

    Российские ученые разработали двигатель «на водке»

    Ученые Самарского университета имени Сергея Королева разработали двигатель, который работает «на водке» — этиловый спирт + вода.

    Двигатель планируют использовать на экспериментальном наноспутнике SamSat-M российского производства, который сейчас также разрабатывают в Самаре.

    Для двигательной установки ученые кафедры космических исследований задействовали смесь дистиллированной воды и этилового спирта. Малая молекулярная масса воды позволяет получить высокие скорости истечения пара, и, соответственно, высокую скорость маневрирования, что важно для наноспутников.

    Содержание спирта предотвращает замерзание рабочего тела двигателя при низких температурах на околоземных орбитах. При этом смесь не может самовоспламениться, она не токсична и не наносит экологического ущерба. Выглядит двигатель вот так:

    По словам авторов проекта, использование водно-спиртового двигателя расширяет возможности космических аппаратов нанокласса. В космосе они могут в составе группы наноспутников решать прикладные задачи: изучать геофизические поля, термосферу и ионосферу Земли для прогнозирования стихийных бедствий, а также выявлять астероидную опасность, инспектировать состояние космических аппаратов в космосе.

    Сейчас в университете тестируют прототип двигателя, чтобы позже заняться его доработкой. Наноспутник SamSat-M параллельно готовят к летно-конструкторским испытаниям.

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