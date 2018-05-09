Недооценил соперника на финише

Ну просто смех!!!...

Норвежский лыжник драматично проиграл россиянину

Лыжник из Норвегии Йоханнес Клэбо проиграл россиянину Александру Большунову в спринте на стартовом этапе Кубка мира, расслабившись перед финишем.

Видео «драматического финиша» мужского спринта опубликовала Международная федерация лыжных видов спорта в YouTube.

На записи видно, как спортсмены стартуют, сначала вперед вырывается Большунов, потом его обгоняет Клэбо и уходит в отрыв. Перед самым финишем норвежский спортсмен расслабился и, оглянувшись, увидел приближающегося россиянина, но уже не успел вырваться вперед.

В результате Большунов победил с результатом 2 минуты 29,35 секунды.