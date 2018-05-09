Панда в зоопарке радуется первому снегу

Забавно!

Наступление холодов нравится не всем, но для панды Бей-Бей в зоопарке Вашингтона это точно веселое событие.

Сотрудники Смитсоновского национального зоологического парка сняли видео, на котором их местная «звезда» радуется первому снегу. Животное кувыркается в сугробах, карабкается по заснеженным веткам, купается в снегу и ловит ртом снежинки.

Видео мгновенно распространили десятки тысяч пользователей соцсетей.



Снежная панда

Бей-Бей родился в августе 2015 года вместе с братом-близнецом.К сожалению, второй малыш не выжил. У Бей-Бея есть и другие родственники — брат Тай-Шань и сестра Бао-Бао.

Имя животному выбрали Мишель Обама и Пэн Лиюань, первые леди США и КНР на то время. Оно означает «драгоценность» или «сокровище». По соглашению между странами, Бей-Бейв возрасте 4 лет будет переселен в Китай.