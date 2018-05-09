Как заниматься сексом на расстоянии

Теледильдоника.Не хочется так!!!

Узнай, как люди будут заниматься сексом в весьма недалеком будущем.

Можно ли заниматься сексом на расстоянии? Знакомиться, не выходя из дома, уже стало в порядке вещей. Но перевернут ли технологии нашу интимную жизнь?

В спецпроекте «Будущее секса» Русская служба Би-би-си изучает самые интересные разработки, которые могут изменить наши представления о сексе — от теледильдоники до телеприсутствия.

В первом видео серии Юля Умнякова разбирала и пробовала запустить через «Скайп» приборы для секса на расстоянии.

Официальное название этой технологии — теледильдоника. Два устройства (мастурбатор и вибратор) синхронизируются через интернет и реагируют на движения друг друга. Когда один из партнеров прикасается к вибратору, соединенный с ним девайс (находящийся, возможно, на другом континенте) приходит в движение. Под силиконом вибратора установлен сенсор прикосновений, такой же, как внутри тачскрина в смартфонах. На мастурбаторе расположены кнопки, которые, в свою очередь, позволяют управлять вибратором партнерши.

Производители «теледилдо» рекламируют его как технологию для дистанционных отношений. Если вы служите в армии, ходите в море или ездите в командировки, теледильдоника поможет сохранить близость с партнером. Девайсы можно соединять как угодно: женский с мужским, женский с женским, мужской с мужским.

Но еще одна функция, которую афишируют чуть меньше, это возможность подключать несколько девайсов к одному. Так, например, одна девушка через свой вибратор может контролировать устройства 1000 мужчин одновременно.

Разработчики признаются, что только 30% покупателей — это пары. 70% их клиентов используют гаджеты для подключения к веб-платформам. А там их ждут веб-модели, которые флиртуют, раздеваются и выполняют другие просьбы за поминутную оплату в групповых или приватных видеочатах. Также «теледевайсы» можно синхронизировать с контентом: порновидео и даже VR-порно.