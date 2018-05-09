Видео из кабины пилота,при посадки во время турбулентности.

Вот как мы летаем...

Самолет Boeing 737-800 приземлился в аэропорту испанского города Пальма-де-Майорка во время сильного шторма, видеозапись посадки опубликовали в Сети.

На видеозаписи, сделанной из кабины пилота лайнера видно, что борт попадает в турбулентность, а видимость у летчиков падает до нуля, передает РИА «Новости».

Скорость ветра во время полета достигала 17,7 метра в секунду. Пилоты смогли мягко посадить лайнер с помощью системы автоматического управления, которая скорректировала курс лайнера.

В октябре в Сети опубликовали видео неудачной посадки Sukhoi Superjet-100 в Якутске с 87 пассажирами на борту.