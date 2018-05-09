Подводный отель для миллиардеров.

На Мальдивах открылся подводный отель для миллионеров (фото)
Он похож на большой аквариум.
На мальдивском острове Рангали открылась первая в мире подводная вилла.
Muraka принадлежит одному из известных отелей. Одна ночь под водой обойдется постояльцам в 50 тысяч долларов, но собственники уверены, что вилла будет востребована вопреки такой высокой цене.
У виллы два этажа. Нижний расположен на пятиметровой глубине. В нем находятся спальня, гостиная и ванная комната. Стены виллы сделаны из стекла, чтобы постояльцы могли любоваться красочной морской жизнью Индийского океана.
Строительство люкса обошлось в 15 миллионов долларов. Он был спроектирован архитекторами Crown Company и построен в Новой Зеландии компанией, которая специализируется на аквариумных технологиях.
Подводный этаж соединен с верхним винтовой лестницей. Наверху размещены еще одна спальня, тренажерный зал, комната для дворецкого, гостиная, кухня, бар, комната сотрудников охраны, столовая и другие помещения.
Всего в «Мураке» могут разместиться до девяти гостей.