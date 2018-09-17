Австралия– легенды.

Тотти возобновит карьеру в Австралии. Вот еще 8 звезд, которые там засветились

Император Рима готовится захватить Мельбурн.

Наверх

Источник: AP 2018

Клуб «АПИА Лейхардт Тайгерс» из второго австралийского дивизиона планирует пригласить Франческо Тотти.

В Мельбурне, где играют «Тайгерс» располагается футбольная академия, которая тесно сотрудничает с «Ромой».

Этим представитель академии Энтони Уччио планирует уговорить Тотти принять участие в матче плей-офф австралийского чемпионата, который пройдет 26 сентября.

Тотти планирует посетит Сидней в начале октября, поэтому Уччио надеется, что Тотти согласится провести еще один матч после завершения карьеры.

По словам Уччио, ему уже удалось уговорить приехать на игру еще одну легенду «Ромы» Джузеппе Джаннини.

Ранее другой клуб из второго дивизиона чемпионата Австралии, «Эйвондэйл», предлагал контракт на матч Кубка Австралии (против «Сиднея») другому легендарному итальянцу, Андреа Пирло. Тот ответил отказом.

Sport24 вспоминает главных звезд в истории австралийской А-лиги.

Алессандро Дель Пьеро

«Сидней» (2012−2014).

48 матчей, 12 голов.

Ромарио

«Аделаида Юнайтед» (2006).

4 матча, 1 гол.

Робби Фаулер

«Норт Квинсленд Фури» (2009−2010), «Перт Глори» (2010−2011).

54 матча, 18 голов.

Жуниньо Паулиста

«Сидней» (2007−2008).

15 матчей.

Дуайт Йорк

«Сидней» (2005−2006).

22 матча, 7 голов. Чемпион Австралии.

Эмил Хески

«Ньюкасл Юнайтед Джетс» (2012−2014).

42 матча, 10 голов.

Вильям Галлас

«Перт Глори» (2013−2014).

15 матчей, 1 гол.

Харри Кьюэлл

«Мельбурн Виктори» (2011—2012), «Мельбурн Харт» (2013—2014).

41 матч 10 голов