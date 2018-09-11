Терри в «Спартаке». И это не шутка....

Нужен ли Терри «Спартаку»? В той ситуации, в которой оказались красно-белые (потеря двух центральных защитников), они нуждались в усилении центра обороны. Терри – опытный физически сильный защитник, который прекрасно выбирает позицию, эффективно действует на стандартах, долго играл на высочайшем уровне. К тому же он достается «Спартаку» в качестве свободного агента. Рядом с таким мастером другие игроки обороны будут чувствовать себя увереннее, англичанину есть что подсказать новым партнерам, чему научить. Если функционально Терри в порядке, то это, безусловно, выгодная для клуба сделка.

Сам Терри говорит, что находится в лучшей форме за много лет. Это не исключено. Вспомните, как играл Игнашевич в 38, а Терри мощнее. Английский чемпионат гораздо интенсивнее российского, требовательнее к здоровью. Физические нагрузки выше, но даже там у Терри были предложения.

Есть три момента, которые настораживают. Первый, несмотря на слова Терри и его багаж, – физика. Пока не увидим в деле, не поймем, что он сегодня собой представляет как игрок. С учетом зарплаты, которая по определению большая, это в определенной степени авантюра. Второй – скорость, которая с возрастом падает. Третий – мотивация. Трудно представить себе, что футболист, выигравший все на клубном уровне, мечтает пополнить коллекцию российским трофеем, готов на все ради достижения цели. Надежда на то, что Терри еще не наигрался вкупе с его профессионализмом.

Но в целом «Спартак», скорее, все сделал правильно. В трудный момент подписал опытного ветерана, очевидно, не имея в резерве юных талантов наподобие Рассказова на позиции центрального защитника.