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    Красно-белое сердце Все блоги -

    Мой «любимый» комментатор

    29 февраля 2016
    Он круче Геннадия Орлова.)) Послушайте, как он комментирует.)))

    Рейтинг: 5 Голосов: 2
    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 1 марта 2016, 15:31

      Он же пишущий журналюга, а не микрофонный, ага.

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