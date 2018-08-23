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    Футбол

    23 августа 2018
    Доит Россию,а вкладывается в Узбекистан

    Алишер Усманов вложился в зарубежный футбольный клуб

    Российский бизнесмен Алишер Усманов вложил в ФК «Пахтакор» (Ташкент) порядка 20 млн долларов, сообщили местные СМИ.

    Узбекский телеканал «Узбекистан 24» показал документальный фильм про Усманова.

    «Неоценимо то, что он дал футболу надежду. За последние полтора года очень многое изменилось в «Пахтакоре». В этом году команда «Пахтакор» радует, благодаря Алишеру Бурхановичу изменилось практически все: менеджмент, тренеры, философия. У нас все есть», – передает РИА «Новости» слова главного тренер «Пахтакора» Шоты Арвеладзе.

    «Я горжусь тем, что я узбек, я горжусь тем, что это моя родная земля, и все, чем я могу быть полезным для Узбекистана, я готов сделать всегда и в любую минуту», – заявил Усманов.

    В фильме также рассказывается о планах модернизации стадиона в Ташкенте, стоимостью в 100 млн долларов.

    Напомним, 7 августа сообщалось, что американский бизнесмен Стэн Кронке выкупил30% акций лондонского футбольного клуба «Арсенал» у российского бизнесмена Алишера Усманова за 550 млн фунтов стерлингов (больше 711 млн долларов).

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