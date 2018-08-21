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    Футбол

    21 августа 2018
    Внимание Цензура)))

    Роскомнадзор попросил СМИ отредактировать «неприличную» фамилию футболиста

    Генеральный директор спортивного сайта Sports.ru Дмитрий Навоша рассказал о том, что Роскомнадзор попросил отредактировать в статье фамилию футболиста Пола Хуиа (в оригинальной транскрипции пишется через «я»).

    «Только что позвонили из управления Роскомнадзора по Северо-западному округу – попросили изменить фамилию футболиста Пола Хуиа. «Например, написать имя-фамилию на английском». Ждем, когда доберутся до чемпионата Аргентины с «Химнасией де Хухуй», – написал Навоша в своем Twitter.

    Статья про бывшего вратаря сборной Соломоновых островов под заголовком «Пол **** – футболист. И он играл против России» была опубликована на прошлой неделе.

    Пол Хуиа (англ. Paul Huia) – футболист из Соломоновых островов, выступавший на позиции вратаря. Игрок сборных своей страны по футболу, мини-футболу и пляжному футболу. По данным FIFA, Пол Хуиа стал первым в мире футболистом, участвовавшим в официальных матчах чемпионатов мира по трем разновидностям футбола.

    Ранее глава Роскомнадзора придумал способ борьбы с матом.

    В конце 2013 года Роскомнадзор составил список из четырех слов, за употребление которых СМИ будут получать официальное предупреждение. Прочие бранные выражения допустимы в прессе и на сайтах с возрастным ограничением «16+», а на радио и телевидении – после 21.00.

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