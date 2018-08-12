Взрыв

1 день назад

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Взорвавшийся iPhone заставил женщину бросить машину прямо на шоссе

В сети появилось видео, в котором женщина едет по оживленной автомагистрали, ее смартфон внезапно надувается и начинает гореть, а через несколько секунд взрывается. После появления дыма и пламени женщина закричала и начала резко тормозить,

затем гаджет взорвался.

Хозяйка iPhone 6 утверждает, что взрыв был вызван неисправной батареей смартфона, которая была заменена в безымянной ремонтной мастерской в ​​Китае. Она утверждает, что ей поставили не оригинальный аккумулятор. При этом гаджет даже не стоял на зарядке.

Пользователи в комментариях к видео, однако, винят во всем хозяйку смартфона: в Шанхае, где случился инцидент, сейчас стоит жара около 40 градусов Цельсия, а она оставила смартфон «жариться» на торпедо. Apple предупреждает, что длительное воздействие солнца или тепла может нанести критический ущерб батарее устройства.