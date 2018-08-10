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    Природа

    10 августа 2018
    Облака

    По американскому городу прокатилось «цунами из облаков» (видео)

    Словно кадры из фильма-катастрофы.

    Жители Иллинойса стали свидетелями жуткого зрелища. Посреди белого дня неподалеку от озера Анна, рядом с парковочной зоной одного из супермаркетов, появилась 1

    огромная стена из грозовых облаков. Она простиралась от земли до неба и угрожающе надвигалась на город.

    При первом взгляде кажется, что на парковку вот-вот обрушится мощнейшее цунами, уж слишком эти облака напоминают гигантские волны. Несмотря на зловещий вид, ничего катастрофического это явление, к счастью, не принесло.

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