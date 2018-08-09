Без прав,зато с контрактом

Смолова лишили прав

Футболист московского «Локомотива» Федор Смолов, неделю назад попавший в аварию в Краснодаре, на год лишен права управления автомобилем.

«Суд постановил лишить Смолова Федора Михайловича права управления транспортным средством на 1 год», – приводит ТАСС решение судьи.

Напомним, ДТП произошло на Ставропольской улице Краснодара в ночь на 1 августа – автомобиль футболиста вылетел на встречную полосу. Ущерб от аварии местные власти оценили в 58,5 тыс. рублей.

Смолов объяснил ДТП плохим самочувствием.

Добавим, что на тот момент Смолов был игроком «Краснодара», однако позже перешелв «Локомотив».