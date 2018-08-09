Введите ваш ник на сайте
Моя команда
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Агентство новостей Все блоги -

    Футбол

    9 августа 2018
    Без прав,зато с контрактом

    Смолова лишили прав

    Футболист московского «Локомотива» Федор Смолов, неделю назад попавший в аварию в Краснодаре, на год лишен права управления автомобилем.

    «Суд постановил лишить Смолова Федора Михайловича права управления транспортным средством на 1 год», – приводит ТАСС решение судьи.

    Напомним, ДТП произошло на Ставропольской улице Краснодара в ночь на 1 августа – автомобиль футболиста вылетел на встречную полосу. Ущерб от аварии местные власти оценили в 58,5 тыс. рублей.

    Смолов объяснил ДТП плохим самочувствием.

    Добавим, что на тот момент Смолов был игроком «Краснодара», однако позже перешелв «Локомотив».

    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11