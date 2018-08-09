Без прав,зато с контрактом
Смолова лишили прав
Футболист московского «Локомотива» Федор Смолов, неделю назад попавший в аварию в Краснодаре, на год лишен права управления автомобилем.
«Суд постановил лишить Смолова Федора Михайловича права управления транспортным средством на 1 год», – приводит ТАСС решение судьи.
Напомним, ДТП произошло на Ставропольской улице Краснодара в ночь на 1 августа – автомобиль футболиста вылетел на встречную полосу. Ущерб от аварии местные власти оценили в 58,5 тыс. рублей.
Смолов объяснил ДТП плохим самочувствием.
Добавим, что на тот момент Смолов был игроком «Краснодара», однако позже перешелв «Локомотив».