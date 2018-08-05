Красота

Это рекорд. В Китае создали необычный водопад

Водопад высотой 108 метров находится на стене небоскреба Liebian Building в городе Гуйян

Уникальный проект воплотили в жизнь для привлечения туристов в город. Вода срывается вниз прямо со стены здания в специальный резервуар, откуда 4 мощных насоса закачивают ее обратно. Для создания такой инсталляции используется как водопроводная, так и дождевая вода. А для насосов и систем обслуживания водопада зарезервированы 4 этажа небоскреба.

Зрелище, конечно, красивое, но водопад уже влетел хозяевам здания в копеечку, и продолжает требовать еще денег. Только за электроэнергию, которая расходуется на работу водопада, приходится отдавать 116 долларов в час. Поэтому пока что «рекордсмен» включают только по праздникам и не на весь день.

Первый пуск водопада вызвал бурную реакцию у жителей города. Посмотреть на завораживающее зрелище собралась толпа любопытных. А те, кто не знал о «фишке» небоскреба, начали заваливать органы местной власти сообщениями о «прорыве трубы в здании».

https://youtu.be/lMdYQa9dCdw