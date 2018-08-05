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    Футбол

    5 августа 2018
    Перебежчик

    Бывшего футболиста сборной Украины заметили на отдыхе в Крыму

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    Он играл за сборную Украины в течение 13 лет, завершил карьеру в 2016 году. Обладатель Кубка УЕФА в составе донецкого «Шахтера».

    Напомним, Крым вызывает большой интерес как место отдыха у жителей Украины

    Экс-игрок сборной Украины по футболу и донецкого «Шахтера» Вячеслав Шевчук отдохнул в российской Ялте в Крыму, сообщают украинские СМИ.

    Его заметили на пляже гостиницы «Ялта-Интурист». Он отказался общаться с журналистами, передает УНИАН.

    Шевчук, по данным СМИ, провел в Крыму почти весь июнь с небольшим перерывом с 15 по 18 июня.

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