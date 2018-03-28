ВЫЙДУТ ЛИ ИТАЛЬЯНЦЫ В ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ?

Под итальянцами тут следует понимать итальянских тренеров двух клубов РФПЛ «Зенита» и «Спартака».

Года полтора-два назад один блогер на одном из спортивных порталов познакомил своих подписчиков с законом Шимански, согласно которому в долгосрочной перспективе заработная плата футболистов объясняет около 90% вариации положения клуба в Английской премьер-лиге.

Не претендуя на легкость, с которой ученые люди оперируют количеством процентов, зарплатными ведомостями клубов и проч., попытаюсь также выяснить, работает ли суровый закон английского капитализма в наших футбольных реалиях.

Упоминание о двух тренерах в начале разговора неслучайно – именно итальянские коучи возглавляют наши самые богатые клубы, не жалеющие денег на зарплаты игрокам. За 12 лет с момента газпромовского спонсирования «Зенит», кажется, ни разу не уступил никому первенство в искомом вопросе. «Спартак» периодически становился третьим или даже четвертым клубом (во времена взлета и падения «Анжи» или «Динамо») в списке зарплатных лидеров, но перманентно все равно занимает твердое второе место. Причем отдельные топовые футболисты ЦСКА или «Локомотива» получают не меньше, чем спартаковские «адрианы» и «промесы», но глубина состава народной команды перекрывает с лихвой и рекорды Чорлуки (более 4 млн. евро в год), и тайные итоговые конверты Гинера. В обычный сезон такая многочисленная армия, сидящая на довольствии Федуна, никак себя не проявляет, но если в результате каких-либо передряг календарь либо растягивается, как при переходе на систему «осень-весна», либо уплотняется до двух-трех матчей в неделю, как в нынешний предмундиальный сезон, свежие силы запаса позволяют обойти конкурентов. «Спартак» за последние три года выбросил на усиление 64 млн евро, «Зенит» – 121 миллион, более, чем кто-либо из других российских клубов.

По идее эти два ФК-а и должны быть постоянными участниками Лиги Чемпионов как минимум. На деле все выглядит следующим образом.

С 2006 года «Зенит» и «Спартак» на пару входили по итогам сезонов на лигочемпионские места трижды: в 2007, 2009 и в приснопамятном сезоне перехода на систему «осень-весна» 2011/2012 гг. То есть, строго через сезон. Если не изменяет память, именно в 2011 году в главный европейский клубный турнир от России стало выходить не по три, а по две команды, и конкуренция за первые места обострилась – красно-белые лишь в последнем туре марафонского сезона опередили ЦСКА. Далее пять сезонов подряд либо «Спартак», либо «Зенит» не могли набрать достаточного количества очков, позволяющих команде выступить в Лиге Чемпионов.

Причем топ-клубы отодвигал в сторону не только ЦСКА «с самой прозрачной ведомостью», но и перебивающийся с хлеба на квас «Ростов». Не подоспей вовремя португальский кризис, позволяющий сейчас сразу трем российским командам принять участие в розыгрыше Кубка Чемпионов, так и нынешний скромный по общим топовым меркам «Локомотив», крепко сколоченный Шпалычем из «сбитых летчиков», преградил бы дорогу одному из двух зарплатных рекордсменов.

Итак, картина в нашем футболе вырисовывается следующая: в верхнюю часть таблицы пробиваются не только самые богатые клубы, но и те, что всем составом своим группируются вокруг своих лидеров, как рабочие пчелы вокруг матки. В ЦСКА этим лидером является его бессменный президент Евгений Гинер. В нынешнем «Локомотиве» – вечно входящий в одну и ту же воду Семин. В «Ростове» на короткое время появился бесспорный лидер с непонятными полномочиями при де-юре находящемся тренере Кириченко – Бердыев Курбан.

В «Зените» времен его чемпионского взлета тоже был свой лидер – «маленький генерал» Дик Адвокаат, подаривший клубу за короткий срок пребывания на тренерском посту два еврокубка. Очевидно, та внешняя легкость, с которой произошел взлет питерской команды при упомянутом голландце, создала неверное впечатление у держателей финансовых и административных рычагов: мол, стоит нанять крутого тренера европейского уровня, обеспечить его требуемыми игроками, вбухать в проект н-ное количество валюты – и дело в шляпе. Как помнится, на вершине футбольной российской эволюции от «Зенита» кое-как продержался еще один итальянец Лучано Спалетти, активно расходующий наработанный ресурс своего звездного предшественника. Далее пошли все более редкие победы с А.В. Боашем, кризис с шахтерским румыном Луческу и нынешнее затяжное пике с Роберто Манчини. В чем проявлялось лидерство Адвокаата? Прежде всего в умении потребовать от вышестоящих товарищей приемлемых для выступления команды условий. Будь то перенос матчей внутреннего первенства или принцип единоначалия в работе со звездами. Впоследствии ни один из тренеров не смог стать таким авторитетом.

Если в «Зените» еще можно вспомнить светлые персоналии, то в «Спартаке», изначально признающем только первое место, таких лидеров за рассматриваемый здесь период и не было. Леонид Федун, перекладывающий ответственность со своих натруженных плеч на кого угодно, по определению не лидер, а ныне занимающий тренерское кресло Массимо Каррера, авантюрно добывший долгожданное золото в условиях антидопинговых непроверок, уступает практически всем упомянутым в превосходных эпитетах тренерам. Уступает прежде всего, как тактик, имеющий под рукой богатый игроцкий потенциал, но плохо распоряжающийся им. Иначе чем объяснить, что в чемпионате лидирует команда, которая по голам третья, по ударам – восьмая по контролю мяча – пятая, по точности пасов – четвертая. По голам издали четвертая, по перехватам – седьмая, ниже «Спартака». Я говорю о «Локомотиве», если кто не понял.

Но вернемся к нашим итальянцам. Скорректировав тот самый закон, с которого мы начали, можно отчасти согласиться с английским экспертом Шимански: в долгосрочной перспективе заработная плата футболистов РФПЛ объясняет около 50% вариации выхода клуба в еврокубки с учетом трех лигочемпионских мест (при двух этот закон не действует). Иначе говоря, самые богатые клубы стабильно через сезон должны выходить в высший клубный евротурнир.

Значит ли это, что даже при отсутствии грамотного менеджмента и облеченного властными полномочиями лидера и «Зенит», и «Спартак» в этом сезоне займут 2-3 места, отодвинув ЦСКА с «Краснодаром» в Лигу Европы?

Чтоб уж совсем осторожно спрогнозировать итоговый результат (до конца сезона еще неполных 8 туров!), подытожим несколько иначе.

Оба рассматриваемых здесь топ-клуба российской премьер-лиги поделят между собой лигочемпионские места либо в текущем сезоне, либо, в случае форс-мажора, в сезоне 2018/2019.