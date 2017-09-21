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    – не судите строго)

    21 сентября 2017
    ...да простят меня все болельщики с берегов Невы...

    ... Я – не тщеславен..., но по-детски наивен)...опубликовал сегодня утром первый пост в своём блоге, и подумал – вот сейчас кто-нибудь отзовётся...пусть даже с «минусом», но увы...Да , не медийная я персона(, другое дело – Гусев, Уткин, Орлов...вот, кто на устах! ...,но всё же уверен, что среди нас нет равнодушных! к ситуации, происходящей вокруг НАШЕГО футбола!...я буду очень рад, если мои слова окажутся пророческими..., хотя и не люблю делать прогнозы, и всегда стараюсь руководствоваться только реальными фактами, логикой и аналитикой. Всем – спасибо за внимание!, играйте в футбол! P.S. – сходство выше упомянутых фамилий комментаторов с орнитологией – простая случайность...)

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