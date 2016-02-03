Хосеп Гвардиола. Следующая остановка «Этихард Стэдиум».

Автор блога о назначении Гвардиолы на пост главного тренера «Манчестер Сити».

Привет!

Со следующего сезона Хосеп Гвардиола новый главный тренер «Манчестер Сити». Контракт рассчитан на 3 года.

Гвардиола у всех, в первую очередь, ассоциируется с «Барселоной». Воспитанник клуба, большую часть карьеры игрока, провел в родном клубе. Он впитывал все, связанное с «сине-гранатовыми», в том числе стиль и культуру игры команды, за которую по всему миру болеют миллионы любителей футбола. Хосеп Гвардиола- настоящий каталонец!

Тренерскую карьеру Пеп начал тоже на родине. Поработав год в фарм-клубе каталонцев, Гвардиола возглавил основной состав. И с главной командой он выиграл все, что возможно было выиграть. И фишкой команды считался фирменный футбол «Барсы», который привил команде Гвардиола. Быстрый выход из обороны в атаку, колоссальное владение мячом, комбинирование, игра в мелкий пас. Все эти вещи являлись свойственными для игры «Барселоны». Так было всегда. Кто как не Гвардиола, свой человек, выросший в структуре клуба, знающий все его традиции, мог подарить счастье от игры фанатам футбола по всей планете и результатов персональных болельщиков «Барсы», которых тоже не мало? Только Гвардиола.

Время каждого тренера в своей команде всегда заканчивается. Это не то, что было раньше: Ги Ру 40(!) лет тренировал «Осер», Алекс Фергюсон 26 лет работал в «МЮ». Этот список можно продолжать. Пока только из тренеров-долгожителей на своем месте сидит Арсен Венгер. В среднем время работы тренера в коллективе составляет 1,5 года, и этот срок будет, к огорчению, сокращаться. Время Гвардиолы в Каталонии завершилось, и после годичного творческого отпуска Пеп взялся за работу в «Баварии». Сперва Гвардиола начал прививать команде стиль «сине-гранатовых», но выглядело это не так, как в «Барселоне». Был тотальный контроль мяча, а так все было намного скучнее, чем в Испании. Тем не менее, испанец взял пять трофеев с немецким клубом. Это, конечно, не то, что в «Барсе», но ничего. Будет красиво, если Гвардиола выиграет что-нибудь с клубом на прощание. Если уходить, то уходить красиво!

Время Гвардиолы и в Мюнхене также подошло к концу. Мюнхенцы объявили об этом еще до того, как стало известно новое место работы Пепа. Преемником Гвардиолы станет Карло Анчелотти. До конца сезона испанец доработает свой контракт в Германии. А далее начнется время Пепа в «Сити».

У «горожан» похожая история: у тренера команды Мануэля Пеллегрини заканчивается его миссия в клубе. И Пеллегрини может оказаться в России, в «Зените», но это уже отдельная тема для разговора. Пеллегрини учит играть свои команды в красивый футбол. И «Сити» не стал исключением. Как только в команду пришел чилиец, она стала играть в творческий футбол. Лично я получал самый настоящий «кайф» от футбола «Сити». От футбола без всяких примесей. И откровенно признаюсь: «МС» стал одним из моих любимых английских клубов. «Горожане» уже считаются одним из ведущих клубов Англии и одним из самых отслеживаемых в Европе. Арабские шейхи вкладывают в клуб огромные деньги, и хотят не только господства в АПЛ и еще господства в Старом Свете. Если руководство клуба будет продолжать гнуть свою линию, то однозначно команда когда-нибудь выиграет Лигу Чемпионов. И Гвардиолу пригласили с этим прицелом. То, что заложил в команду Пеллегрини(креативный футбол) не пропадет. Идеи Пеллегрини станут фундаментом для Гвардиолы. Гвардиола тоже сторонник красивого футбола. Футбол Гвардиолы в симбиозе с мыслями Пеллегрини сделают «Манчестер Сити» одной из самых зрелищных команд в мире. Для «Сити» нет игроков, которых клуб не может купить. Разве что Месси и Роналду, да и то не факт. Благодаря тому, что можно позволить любого футболиста в мире и еще пригласить парочку исполнителей знакомых Гвардиоле по совместной работе в «Барсе» и «Баварии», как часто бывает, «горожанам» можно претендовать на победу в Лиге Чемпионов и звание лучшей команды мира.

Гвардиолу давно СМИ отправляли в Англию: ходили слухи и о другом клубе из Манчестера, «Юнайтед», сообщалось, что руководство клуба встречалось с испанцем в одном из самых респектабельных отелей Парижа и там провели переговоры. Появлялся на горизонте «Челси», хотя это было не серьезно. Мне, например, давно было понятно, что Гвардиола возглавит «горожан». А если американские боссы «МЮ» все-таки решаться помахать Ван Галу ручкой, что выглядит очень логично, то основным претендентом на вакантную должность это Жозе Моуриньо. И тут соперничество Гвардиолы с Моуриньо продолжится. Сначала оно протекало в рамках эль-классико, то теперь Моуриньо и Гвардиола будут бороться за звание хозяина Манчестера.

Болельщики и руководство «Сити» верят, что Гвардиола приведет клуб к большим победам.

И напоследок хотелось бы написать: любите футбол таким, какой он есть. Любите его за то, что в него играют все национальности и везде. Футбол дарит радость. Футбол дарит счастье. Он исполняет роль миротворца. 20 000 миротворцев не могут справиться с тем, с чем футбол справляется в одиночку и отлично. Благодаря футболу появляются новые силы чтобы жить дальше. Всем пока! Пока! Пока!