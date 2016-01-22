Не "физрук" Аллегри

Назначение Массимилиано Аллегри на пост главного тренера «Ювентуса», после провального сезона в «Милане», многие любители футбола расценили неоднозначно.

Назначение Массимилиано Аллегри на пост главного тренера «Ювентуса», после провального сезона в «Милане», многие любители футбола расценили неоднозначно.

Тем не менее, в первый же сезон Макс с «зебрами» выиграл Скудетто, Кубок Италии и дошел до финала Лиги Чемпионов. И критика в адрес тренера значительно уменьшилась.

Однако после триумфального сезона туринцы слегка забуксовали в начале следующего, то бишь нынешнего сезона. И все опять начали хаять итальянского алленаторе, дескать, ему досталась команда Конте и именно благодаря предыдущему наставнику у Аллегри всё получилось в первый же сезон. Несомненно, Антонио Конте оставил своему преемнику очень хорошую команду, но и заслуги нынешнего тренера не стоит преуменьшать. Спад, который произошел у «Юве» в начале этого сезона можно объяснить потерей сразу троих основных игроков: Артуро Видаль пошел «на повышение» в мюнхенскую «Баварию», Андреа Пирло поехал доигрывать в «Нью-Йорк Сити», а Карлос Тевес непонятно зачем решил во всё еще хорошей форме и всего лишь в 31-летнем возрасте вернуться на родину в «Бока Хуниорс». Плюс еще травмы Маркизио и Лихтштайнера.

На замену покинувшим клуб пришло много высококлассных игроков, но ведь нужно же время, чтобы сыграться. Марио Манджукичу и Алексу Сандро необходимо было вообще адаптироваться к Италии. А на Сами Хедиру нельзя было рассчитывать из-за травмы.

И все таки, главный тренер «Старой синьоры» нашел подход к новичкам, сумел их использовать правильно и к зимнему перерыву имеет 7 побед подряд в Серии А и отстаёт от первого места всего на 3 очка.

Макс Аллегри – очень талантливый тренер и пробился он в итальянскую элиту тяжёлым трудом, начиная в маленьких командах из низших дивизионов. Он очень успешно тренировал «Гроссето» и «Сассуоло» из Серии С, чем и заслужил внимание «Кальяри», игравшего в Серии А. В «Кальяри» он два сезона подряд сохранял прописку в элите, в первый сезон заняв 9-е место, а во второй 16-е, и выиграл личную награду «Золотая скамья» в 2009 году. За такие успехи его пригласили в «Милан», с которым он выиграл Скудетто и Суперкубок Италии в первый сезон. Занял второе место в чемпионате, во второй сезон. А в третий, после продажи Тиаго Силвы и Златана Ибрагимовича, а также ухода целого ряда ветеранов, наставник с «красно-черными» занял 3-е место. И вот в последний, четвертый сезон его «Милан» откровенно провалился. Но есть ли в этом вина Аллегри или виноват кто-то другой? После Массимилиано команду возглавляли многие тренера, но что-то ни у одного из них ничего не получается. Быть может он и не так уж плох? Решать Вам.

Лично я считаю Макса одним из самых перспективных тренеров современности. Что-то в нем есть, интересно будет понаблюдать за продолжением его карьеры в будущем.