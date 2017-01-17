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    Продление контракта с Боккетти

    17 января 2017
    хорошо или плохо?

    Сегодня стало известно,что Московский Спартак продлил контракт с итальянцем Сальваторе Боккетти,давайте же рассмотрим это событие с разных сторон:

    Плюсы:

    1)Опыт(все-таки за 3 года стоит сказать ,да это в принципе и видно ,что итальянец стал оплотом обороны)

    2)Желание

    3)Полная отдача игре

    4) Готовность в любой момент выйти на замену и тут же «влиться» в игру

    5)Азарт(думаю многие помнят его феерическое спасение в матче с Краснодаром после удара Ари,ну и в игре с крыльями Сальва не сплоховал и через себе вынес мяч с «ленточки»)

    6)Готовность взять на себя роль капитана(этакого «дядьки» в команде)

    7)Боец

    8)Лидер(может серьезно напихать товарищу если тот упустил игрока или не сыграл в мяч в определенный момент)

    9)Неравнодушие(вообщем такого качества заслуживает вся команда в целом ,но его радость забитым мячам,его благодарность Реброву за сейвы,и его как это сказать-то рвение быть в игре дорогого стоит )

    Минусы

    1)Ведомость(иногда такое наблюдается за ним )

    Вывод

    Лично я очень рад этому переподписанию так как считаю Сальваторе лучшим защитником в команде(да ,даже лучше Таски)

    Рейтинг: 4 Голосов: 3
    Комментарии2
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      Рейтинг: +33458

      oyabun 18 января 2017, 12:08

      Лучше Таски однозначно.

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      Рейтинг: +33458

      oyabun > cпартач 1922 18 января 2017, 14:24

      Привет, сожалею, здесь знакомых нет ))

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