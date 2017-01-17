Продление контракта с Боккетти

хорошо или плохо?

Сегодня стало известно,что Московский Спартак продлил контракт с итальянцем Сальваторе Боккетти,давайте же рассмотрим это событие с разных сторон:

Плюсы:

1)Опыт(все-таки за 3 года стоит сказать ,да это в принципе и видно ,что итальянец стал оплотом обороны)

2)Желание

3)Полная отдача игре

4) Готовность в любой момент выйти на замену и тут же «влиться» в игру

5)Азарт(думаю многие помнят его феерическое спасение в матче с Краснодаром после удара Ари,ну и в игре с крыльями Сальва не сплоховал и через себе вынес мяч с «ленточки»)

6)Готовность взять на себя роль капитана(этакого «дядьки» в команде)

7)Боец

8)Лидер(может серьезно напихать товарищу если тот упустил игрока или не сыграл в мяч в определенный момент)

9)Неравнодушие(вообщем такого качества заслуживает вся команда в целом ,но его радость забитым мячам,его благодарность Реброву за сейвы,и его как это сказать-то рвение быть в игре дорогого стоит )

Минусы

1)Ведомость(иногда такое наблюдается за ним )

Вывод

Лично я очень рад этому переподписанию так как считаю Сальваторе лучшим защитником в команде(да ,даже лучше Таски)