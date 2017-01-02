Почему Сергей Семак заслужил работать главным тренеров в «Уфе»?

Блог «Мысли в слух» о том, почему Сергей Богданович давно уже засиделся в помощниках. И почему «Уфа» реальный шанс доказать всем свою состоятельность.

В то время, как большинство семей готовили на новогодний стол салаты оливье,селёдку под шубой, и прочие вкусности, в нашем футболе произошло одно знаковое событие. 30 декабря официальный сайт футбольного клуба «Уфа» объявил о том, что новым главным тренером команды назначен Сергей Семак. Разговоры шли почти 2 недели, но только в канун нового 2017 года Сергей нашел себе новое место работы. Наш блог уверен, что у Сергея Богдановича всё получится в новой для себя обстановке, и вот почему...

1) 3 года Семак находился в штабе «Зенита». В основном конечно в роли помощника, но иногда приходилось и самому бывать в роли главного тренера. Параллельно с этим, кипела работа в штабе главной сборной страны. И там и там Сергей отдавал себя на все 100 процентов. Однако, несмотря на это,»Мысли в слух» считает, что засиделся уж Сергей Богданович в помощниках. Был риск что он перегорит таким образом, и уже не потянет работу главным тренером. Есть такой пример– Александр Бородюк... В своё время он был помощником Гуса Хиддинка, очень долгое время, и все уже не представляли его в другой, более важной роли. Тут подвернулся вариант с Московским «Торпедо», Александр Генрихович не просто стал главным тренером. Он вывел «автозаводцев» в премьер-лигу. Что не случалось с ними аж с 2006 года.Мы думаем, что у Семака может получится не хуже. Только тут в премьер-лигу не кого выводить не надо. Тут нужно показывать достойный футбол, и радовать своих немногочисленных болельщиков.

2) В отличие от предыдущего наставника «Уфы» Виктора Гончаренко, Семак имеет большой опыт игровой карьеры. При этом, не только в России. Но и за рубежом.Этот самый опыт несомненно поможет ему в своих тренерских начинаниях. Может он решит «привить» команде что-то из Французской манеры игры, благо в «ПСЖ» в своё время Сергей играл достойно. И тем более,судя по этому сезону в Лиге-1, маленькие команды могут достойно выступать, и давать отпор любому гранду( самый явный пример это-«Ницца»). «Уфа» в этом сезоне тоже пару раз « выстреливала». Чего стоит победа над лидером– « Спартаком».

3) В своём интервью сайту «Уфы» Семак сказал что ему уже не терпится начать самостоятельно работать.Видно, что глаз у тренера «горит». Что он,уже готов к самостоятельной работе. Сергей Богданович также в интервью,поблагодарил руководство «Зенита» за то, что дали ему шанс начать тренерскую работу. Нам кажется у него даже «развязались» руки. Теперь он полностью взял свой новый клуб под контроль. И может делать в нём что его душе угодно. А душа у Сергей мы знаем, что очень благородная. Ведь не многие решаться иметь 8 детей.При том, что последний ребенок у семьи Семака из детского дома. Сергей взял девочку под своё «крыло». У таких благородных людей обязательно должна быть успешная карьера. Мы желаем Сергей Богдановичу всего самого наилучшего!