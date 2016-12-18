Закономерный фарт

Блог «Штрафная площадь» о зимнем лидерстве «Спартака» в РФПЛ

Настоящей сенсацией стало лидерство «Спартака» в РФПЛ перед зимней паузой. Однако до чемпионства красно-белым еще далеко. Конкуренты отнюдь не выбыли из борьбы. «Зенит» отстает всего на 5 очков. «ЦСКА» после прихода Виктора Гончаренко на пост главного тренера может запросто выйти из кризиса. Чтобы укрепить свое преимущество, «Спартаку» нужно не провалить подготовку на зимних сборах, как это происходило в прошлые сезоны, и обязательно усилиться точечно классными новичками.

Сейчас, кроме ежедневно появляющихся трансферных слухов, на страницах спортивных сайтов очень часто можно встретить аналитику про «Спартак» при Массимо Каррере. Лидерство красно-белых является везением или закономерностью? Итальянец построил новую команду или работает на багаже Аленичева? У болельщиков красно-белых Каррера стал чуть ли не мессией. И это неудивительно. Какая может быть еще реакция у поклонников «Спартака» на тренера, благодаря которому их любимая команда как никогда близко за 13 лет без титулов к долгожданному чемпионству? Блог «Штрафная площадь» решил вставить свои 5 копеек по поводу главного информационного повода российского футбола этой осенью.

Как известно, Массимо Каррера пришел в «Спартак» летом в роли ассистента Дмитрия Аленичева по обороне на смену Дмитрию Ананко. Надежды на него в этом амплуа были большие. Казалось, что оборона наконец-то перестанет быть проблемным местом «Спартака». Все-таки итальянцы, что ни говори, специалисты по этой линии. Да и Каррера был ассистентом ни у кого-нибудь, а у Антонио Конте. Единственное, что некоторых смущало, так это то, почему Каррера не последовал в «Челси» вслед за Конте. Мне удалось видеть предсезонную подготовку «Спартака». Игра представляла из себя беззубый вариант оборонительного футбола. Так и хотелось провести аналогию с неуверенным в себе молодым человеком, для которого подойти к понравившейся девушке уже подвиг. Следствием этого стал позорный результат двухматчевого противостояния с кипрским «АЕКом». Победа же 4-0 над тульским «Арсеналом» за счет большого превосходства в классе кажется случайностью. Впрочем, не забей Тричковски на последних минутах матч тот злосчастный гол, вряд ли бы мы увидели с вами лидерство «Спартака» по итогам осени.

После отставки Аленичева исполнять обязанности главного тренера на предстоящие две-три встречи поручили Массимо Каррере. Тогда факт того, что «Спартак» возглавит Курбан Бердыев, преподносился как свершившийся. Итальянец из-за этого не воспринимался ни кем как потенциально главный тренер без приставки и.о. Единственное, что интересовало относительно его личности, войдет ли он в штаб Бердыева. Однако из-за разногласий по ряду вопросов с ним руководство красно-белых решило заключить контракт с Массимо Каррерой.

Это решение казалось вредительским. Ведь Бердыеву, которому прочили роль долгожданного спасителя «Спартака», предпочли загадочного Карреру. Сразу вспоминали неудачный опыт зарубежных предшественников: Лаудрупа, Эмери и Якина. Однако я бы не стал их даже сравнивать с Каррерой. Итальянец проработал в системе лучшего клуба Серии А «Ювентуса» от специалиста по юниорам до ассистента Конте. Опыт не яркий, но очень серьезный и бесценный. В современном футболе очень много успешных тренеров начинали с самых низов. Яркий пример тому Хосеп Гвардиола. А что с датчанином, испанцем и турком? Они были скорее перспективными. Лаудруп больше известен как игрок, нежели тренер. После выигрыша Кубка Английской Лиги с «Суонси» он с 2014 года работает в Катаре. С «Валенсией» Эмери трижды подряд выигрывал бронзу в Ла Лиге. То, что не удавалось занимать места выше, объяснялось доминирующем превосходством «Барселоны» и «Реала». Однако через два года «Атлетико» с Симеоне порвали этот стереотип. В «Спартаке» Эмери не смог найти общего языка с командой. Вернувшись в Испанию и возглавив «Севилью», ему удалось трижды подряд выиграть Лигу Европы. Этот факт активно преподносился в свете того, какого тренера упустил «Спартак». Однако в «ПСЖ», в команде с высококлассными игроками, испанец вновь оказался тренеришкой. Так и хочется сказать, что Эмери далеко еще до работы с топ-клубами, в том числе и в локальном плане. И нечего пенять на зажравшихся игроков. Такой уж современный футбол. А Якин и вовсе после «Спартака» нигде не работал.

Было бы наивно полагать, что в первых играх под руководством Карреры «красно-белые» будут показывать высоко организованную игру. Была надежда на эмоциональный подъем. Однако его же окончания и боялись. Ведь предсезонная подготовка была фактически провалена. Не так много времени было у итальянца. И не дремали соперники. Однако Каррере хватило времени и ресурсов. С каждой тренировкой «Спартак» был ближе к организованной игре. Появилась мысль в атаке. Оборона не представляет из себя проходной двор. Наладилась в команде атмосфера. Уже давно не слышно про внутренние конфликты. Красно-белые представляют из себя единый и сплоченный коллектив. Логично, что все это вместе принесло результат. Да. Без стеночек и забеганий. Но я уверен, болельщики красно-белых не переживают из-за этого. Да и к тому же команда при Каррере больше всех наносит ударов по чужим воротам. Невозможно после такого говорить, что промежуточный успех «Спартака» основан на фарте. Да и если кому везет, так это сильнейшим. Неудачи в матчах с «Уфой», «СКА-Энергией» и «Крыльями Советов» кажутся недоразумением. А после игры с «Зенитом» можно было справедливо аппелировать к судейству. Подытожить можно одним предложением. Когда, как не сейчас, «Спартак» может и должен стать чемпионом?

Отдельно хочется поговорить об игроках. Трудно не согласится с тем, что в «Спартаке» каждый сезон набирается состав, способный бороться за чемпионство. Однако со временем игроки деградировали и не раскрывали потенциал. При Каррере спартаковцы поверили в себя. Стал забивать Зе Луиш. Несмотря на лишний вес Фернанду стал очень добротным полузащитником. Нашлось применение Джано, который не может пока похвастаться физической выносливостью. Зобнин показывает неплохую игру. Глушаков стал по-настоящему лидером красно-белых. Комбаров не делает ставшие мемом фирменные навесы. Вопреки не молодому возрасту Ещенко на своей правой бровке бьется до последнего. В центре обороны оплотом является россиянин Кутепов. Этот факт вдвойне приятен и важен с точки зрения комплектования национальной сборной. Можно уверенно говорить, что никто из потенциальных новичков не потеряется в «Спартаке». Очень вероятно, что кажущийся безнадежным Луиз Адриано вновь начнет феерить.

В конце все-таки погашу свой восторженный тон. Лишь весной станет ясно, чего добьется «Спартак». Очень надеюсь, что руководство клуба понимает и сделает то, что нужно для чемпионства.