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    Итог матча Турция-Россия

    1 сентября 2016
    Итог матча Турция-Россия

    Сборная России в первом матче Станислава Черчесова у руля команды не сумела забить, но и не пропустила, сыграв вничью с турками. Первая половина матча прошла в спокойной манере, хотя турки атаковали чуть острее, и на двадцатой минуте создали реальный голевой момент. Это Туфан бил головой по воротам метров с четырёх, но Игорь Акинфеев оказался на месте, отразив выпад.

    Во второй половине встречи мяч влетел-таки в сетку ворот Акинфеева, но судья зафиксировал офсайд. В целом турки атаковали острее и во втором тайме, и на 75-й минуте Акинфеев снова спас команду, отразив удар Мора, после которого мяч летел прямо под перекладину. В итоге всё завершилось нулями на табло.

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