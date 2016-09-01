Итог матча Турция-Россия

Сборная России в первом матче Станислава Черчесова у руля команды не сумела забить, но и не пропустила, сыграв вничью с турками. Первая половина матча прошла в спокойной манере, хотя турки атаковали чуть острее, и на двадцатой минуте создали реальный голевой момент. Это Туфан бил головой по воротам метров с четырёх, но Игорь Акинфеев оказался на месте, отразив выпад.



Во второй половине встречи мяч влетел-таки в сетку ворот Акинфеева, но судья зафиксировал офсайд. В целом турки атаковали острее и во втором тайме, и на 75-й минуте Акинфеев снова спас команду, отразив удар Мора, после которого мяч летел прямо под перекладину. В итоге всё завершилось нулями на табло.

