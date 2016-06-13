Уверен, многие из вас полюбили футбол именно из-за этого гения. И многие пытались повторить его финты в детстве, показываю их перед друзьями.

Помню в детстве, как случайно включил игру Барселоны против Реала. Был очень сложный матч. И естественно, я сразу же заметил игру гения Роналдиньо. Как он проходил всех игроков и просто клал мяч в угол. С этого момента я полюбил футбол, благодаря именно ему.

Когда еще никто не знал таких футболистов, как Месси и Роналду, этот волшебник уже творил историю. Он играл в одно время с великолепным составом Реала, Милана и Ливерпуля.. Но он все равно был лучшим. Он мог сделать то, чего не в состоянии был сделать ни один игрок. Он привил футболистам моду играть технично не стоя на месте, а играя, двигаясь вперед к воротам. Именно благодаря ему Месси смог очень быстро проявить себя. И да, первый свой гол Месси за основной состав Барселоны забил с передачи Роналдиньо.

Многие со мной согласятся, никто из ныне существующих футболистов не сможет играть так, как играл Роналдиньо. И как то обидно, что люди стали забывать его. Но есть одно но.. Роналдиньо до сих пор играет так, как он играл в свои молодые годы, вы можете найти его игры в интернете, но дело в том, что он последние годы играл в Бразилии, Мексике, а сейчас он вообще свободный агент.

Говорят, он должен присоединиться в Турцию к своему бывшему одноклубнику Самюэлю Это'о. Уже лучше, уже Европа.

Мне кажется, Роналдиньо единственный футболист который реально стоит 100 миллионов евро. И он, наряду с Месси, заслуживает 5 золотых мячей. Надеемся, что он еще напомнит о себе, а мы ему в этом поможем лайками ))