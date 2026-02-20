Введите ваш ник на сайте
Руслан Багаев - трансферы

Алания
1 июня 2005 (20), Владикавказ
#16 | Вратарь
195 см
Россия
Статистика Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
20.02.26 / 31.12.26
Без клуба
Алания
Свободный агент
01.01.25 / 20.02.26
Алания-2
Без клуба
Свободный агент
