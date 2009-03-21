|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вальядолид
|8
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.05.2009
|18' -90'
|Бетис (Севилья)
|1:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|45'
|23.05.2009
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:2
|Спортинг (Хихон)
|17.05.2009
|Был в запасе
|Расинг (Сантандер)
|3:2
|Вальядолид (Вальядолид)
|03.05.2009
|Был в запасе
|Депортиво (Ла-Корунья)
|1:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|26.04.2009
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:0
|Осасуна (Памплона)
|23.04.2009
|Был в запасе
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|2:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|19.04.2009
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:0
|Вильярреал (Вильярреал)
|12.04.2009
|82' -90'
|Реал (Мадрид)
|2:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|04.04.2009
|1' -56'
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:1
|Барселона (Барселона)
|20'
|21.03.2009
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|4:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|15.03.2009
|63' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:0
|Хетафе (Хетафе)
|08.03.2009
|Был в запасе
|Рекреативо (Уэльва)
|2:3
|Вальядолид (Вальядолид)
|01.03.2009
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|1:2
|Вальядолид (Вальядолид)
|22.02.2009
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:3
|Малага (Малага)
|15.02.2009
|Был в запасе
|Альмерия (Альмерия)
|3:2
|Вальядолид (Вальядолид)
|25.01.2009
|84' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:1
|Эспаньол (Барселона)
|18.01.2009
|69' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:3
|Бетис (Севилья)
|11.01.2009
|65' -90'
|Спортинг (Хихон)
|2:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|04.01.2009
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:1
|Расинг (Сантандер)
|15.11.2008
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:0
|Реал (Мадрид)
|08.11.2008
|1' -90'
|Барселона (Барселона)
|6:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|02.11.2008
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|3:2
|Севилья (Севилья)