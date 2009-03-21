Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Маркос Агирре - статистика

    #22 | Полузащитник
    Имя Маркос
    Фамилия Агирре
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 марта 1984 (38 лет)
    Рост 170
    Вес 67
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вальядолид 8 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.05.2009 18' -90' Бетис (Севилья) 1:1 Вальядолид (Вальядолид)
    45'
    23.05.2009 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 1:2 Спортинг (Хихон)
    17.05.2009 Был в запасе Расинг (Сантандер) 3:2 Вальядолид (Вальядолид)
    03.05.2009 Был в запасе Депортиво (Ла-Корунья) 1:0 Вальядолид (Вальядолид)
    26.04.2009 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 0:0 Осасуна (Памплона)
    23.04.2009 Был в запасе Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 2:0 Вальядолид (Вальядолид)
    19.04.2009 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 0:0 Вильярреал (Вильярреал)
    12.04.2009 82' -90' Реал (Мадрид) 2:0 Вальядолид (Вальядолид)
    04.04.2009 1' -56' Вальядолид (Вальядолид) 0:1 Барселона (Барселона)
    20'
    21.03.2009 Был в запасе Севилья (Севилья) 4:1 Вальядолид (Вальядолид)
    15.03.2009 63' -90' Вальядолид (Вальядолид) 1:0 Хетафе (Хетафе)
    08.03.2009 Был в запасе Рекреативо (Уэльва) 2:3 Вальядолид (Вальядолид)
    01.03.2009 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 1:2 Вальядолид (Вальядолид)
    22.02.2009 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 1:3 Малага (Малага)
    15.02.2009 Был в запасе Альмерия (Альмерия) 3:2 Вальядолид (Вальядолид)
    25.01.2009 84' -90' Вальядолид (Вальядолид) 1:1 Эспаньол (Барселона)
    18.01.2009 69' -90' Вальядолид (Вальядолид) 1:3 Бетис (Севилья)
    11.01.2009 65' -90' Спортинг (Хихон) 2:1 Вальядолид (Вальядолид)
    04.01.2009 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 0:1 Расинг (Сантандер)
    15.11.2008 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 1:0 Реал (Мадрид)
    08.11.2008 1' -90' Барселона (Барселона) 6:0 Вальядолид (Вальядолид)
    02.11.2008 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 3:2 Севилья (Севилья)
    • Читайте нас: 
    11