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    Массимо Мараццина - статистика

    Имя Массимо
    Фамилия Мараццина
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 16 июля 1974 (48 лет)
    Рост 180
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Болонья 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.01.2010 79' -90' Болонья (Болонья) 0:1 Кальяри (Кальяри)
    06.01.2010 83' -90' Катания (Катания) 1:0 Болонья (Болонья)
    29.11.2009 Был в запасе Лацио (Рим) 0:0 Болонья (Болонья)
    21.11.2009 Был в запасе Болонья (Болонья) 1:3 Интер (Милан)
    08.11.2009 Был в запасе Болонья (Болонья) 3:1 Палермо (Палермо)
    01.11.2009 85' -90' Рома (Рим) 2:1 Болонья (Болонья)
    28.10.2009 78' -90' Болонья (Болонья) 2:1 Сиена (Сиена)
    24.10.2009 Был в запасе Сампдория (Генуя) 4:1 Болонья (Болонья)
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