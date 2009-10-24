|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Болонья
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.01.2010
|79' -90'
|Болонья (Болонья)
|0:1
|Кальяри (Кальяри)
|06.01.2010
|83' -90'
|Катания (Катания)
|1:0
|Болонья (Болонья)
|29.11.2009
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|0:0
|Болонья (Болонья)
|21.11.2009
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|1:3
|Интер (Милан)
|08.11.2009
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|3:1
|Палермо (Палермо)
|01.11.2009
|85' -90'
|Рома (Рим)
|2:1
|Болонья (Болонья)
|28.10.2009
|78' -90'
|Болонья (Болонья)
|2:1
|Сиена (Сиена)
|24.10.2009
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|4:1
|Болонья (Болонья)