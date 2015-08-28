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    Владимир Иванов - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Владимир
    Отчество Юрьевич
    Фамилия Иванов
    Команда Челябинск
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 9 февраля 1976 (47 лет)
    Рост 182
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Челябинск 15 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.11.2015 1' -90' Челябинск (Челябинск) 7:0 Лада-Тольятти (Тольятти)
    26.10.2015 86' -90' Челябинск (Челябинск) 1:2 Носта (Новотроицк)
    08.10.2015 1' -90' Челябинск (Челябинск) 3:0 Волга (Ульяновск)
    71'
    03.10.2015 1' -90' Челябинск (Челябинск) 1:3 Пари НН (Нижний Новгород)
    27.09.2015 1' -90' Химик (Дзержинск) 2:3 Челябинск (Челябинск)
    78'
    21.09.2015 1' -90' Челябинск (Челябинск) 1:1 Нефтехимик (Нижнекамск)
    15.09.2015 1' -90' Динамо (Киров) 0:3 Челябинск (Челябинск)
    09.09.2015 1' -90' Носта (Новотроицк) 0:1 Челябинск (Челябинск)
    03.09.2015 1' -90' Зенит-Ижевск (Ижевск) 2:1 Челябинск (Челябинск)
    28.08.2015 1' -90' Сызрань-2003 (Сызрань) 2:0 Челябинск (Челябинск)
    21.08.2015 1' -90' Волга (Ульяновск) 2:0 Челябинск (Челябинск)
    16.08.2015 1' -90' Пари НН (Нижний Новгород) 0:0 Челябинск (Челябинск)
    10.08.2015 1' -90' Челябинск (Челябинск) 2:0 Химик (Дзержинск)
    03.08.2015 1' -90' Нефтехимик (Нижнекамск) 1:2 Челябинск (Челябинск)
    90'
    20.07.2015 1' -90' Лада-Тольятти (Тольятти) 0:1 Челябинск (Челябинск)
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