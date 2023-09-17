Роман Ковалюк - статистика
#15 | Нападающий
|Имя
|Роман
|Отчество
|Васильевич
|Фамилия
|Ковалюк
|Команда
|Верес
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Луцк
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 августа 2005 (18 лет)
|Рост
|176
|Имя
|Роман
|Отчество
|Васильевич
|Фамилия
|Ковалюк
|Команда
|Верес
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Луцк
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 августа 2005 (18 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Верес
|5
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.12.2023
|90' -90'
|Шахтер (Донецк)
|2:0
|Верес (Ровно)
|01.12.2023
|Был в запасе
|Полесье (Житомир)
|1:1
|Верес (Ровно)
|25.11.2023
|Был в запасе
|Верес (Ровно)
|4:2
|Металлист 1925 (Харьков)
|11.11.2023
|89' -90'
|Александрия (Александрия)
|1:0
|Верес (Ровно)
|05.11.2023
|76' -90'
|Верес (Ровно)
|2:1
|Заря (Луганск)
|88'
|22.10.2023
|46' -90'
|Верес (Ровно)
|2:5
|Рух (Львов)
|07.10.2023
|46' -90'
|Днепр-1 (Днепр)
|2:0
|Верес (Ровно)
|30.09.2023
|Был в запасе
|Верес (Ровно)
|0:0
|ЛНЗ (Черкасы)
|17.09.2023
|Был в запасе
|Кривбасс (Кривой Рог)
|2:1
|Верес (Ровно)